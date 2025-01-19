Kulübeye yazar

Kasımpaşa (3-3) ve Eyüp'ten (2-2) sonra 3'üncü puan kaybını Hatayspor'a (1-1) karşı yapan Galatasaray, yedek kulübesinden beklediği katkıyı alamıyor. Süper Lig'de 19 karşılaşmada ağları 52 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, bu gollerin sadece 5'ini yedek oyunculardan buldu. Teknik direktör Okan Buruk'un kenardan aldığı skor katkısı yüzde 9'da kaldı. Sezonun ilk yarısında Michy Batshuayi'den Atakaş Hatayspor, Yılport Samsunspor, Bodrum FK ve Trabzonspor, Victor Osimhen'den Antalyaspor maçında toplam 5 gol geldi. Bu iki isim dışında yedek güç olarak dahil olan hiçbir futbolcu, tabelayı değiştiremedi.

GEÇEN SEZON FARKLIYDI

Geçen sezon yedek forvetler; Cedric Bakambu ve Carlos Vinicius dışında Hakim Ziyech ve Berkan Kutlu kulübeden gelip kritik gollere imza atmışlardı. İdeal ilk 11'de sakatlık yaşandığında da takım içindeki sıkıntılar gün yüzüne çıkıyor. Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'nın boşluğunu ne Kerem Demirbay ne Berkan Kutlu doldurabildi.