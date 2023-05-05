Kulübeyi kazan şampiyon ol

14 haftalık seride 20 oyuncu ilk 11’de rol alırken, 5 puan kaybının yaşandığı son 5 haftada ise 12 farklı futbolcu maça başlayan ekipteydi. Okan Buruk, kalan 5 haftada rotasyonu artırıp herkesle kazanacak!
Galatasaray'ın ligde yakaladığı 14 haftalık galibiyet serisinde tam 20 farklı oyuncu, ilk 11'de görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekibinson 5 maçında ise busayı 12'ye düştü. Takım içi rekabet azalınca yedeklerin motivasyonu düştü ve yıpranan ilk 11 önce Karagümrük'e sonra Beşiktaş'a toplam 5 puan kaybetti. Derbide değişikliklerdegeç kalan teknik direktörOkan Buruk, kulübede unuttuğuoyuncularını tekrar kazanmayakarar verdi.
DUBOİS SOLA, GOMİS SAHAYA
Başakşehir maçıyla birlikte ligin sonuna doğru kadroda ufak çaplı değişiklikler olacak. Sol beke Adekugbe yerineLeo Dubois geçecek. Dubois'in 11'e girmesiyle Abdülkerim ve Kerem dışında bir yerliye daha ihtiyaç var. Berkan Kutlu ile Oliveira, Barış Alper ile Mertens arasında rekabet yaşanıyor. Kazımcan, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün ise yerli diğer alternatifler. Gomis'e tekrar sürevermeye başlayacak Okan Buruk,Adana Demirspor galibiyetinigetiren Midtsjö'yü de bukritik virajda daha çok kullanacak. Buruk, yedek kulübesinin katkısını şampiyonluğun şifresi olarak görüyor.
BARIŞ ALPER
Ligde 7 maça ilk 11'de başlayan Barış Alper, attığı 3 golün ikisini kulübeden dahil olduğu maçlarda buldu.
ZANIOLO
Bu sezon ligde sadece Karagümrük maçına ilk 11'de başlayan Zaniolo, kulübeden geldiği Kasımpaşa, A.Demir ve Kayseri maçlarında birer gol buldu.
DUBOIS
Sağ bek olarak transfer edilen ancak Boey'in yükselişi ile sol bekte kullanılan Dubois bu sezon sol bekte sahaya çıktığı 12 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.
GOMİS
Bu sezon ligde 8 gol bulan Gomis, bunların beşini ilk 11'de sahaya çıktığı maçlarda kaydetti.
MATA
İspanyol oyuncu Mata, sarıkırmızılılara 3 gol-1 asistlik lig katkısı sağladı.