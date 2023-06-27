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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Kum saatini koydu taraftarı korkuttu!

Kum saatini koydu taraftarı korkuttu!
G.Saray taraftarının gözü kulağı Wanda Nara'da! Mauro İcardi'nin menajerliğini yapan Wanda Nara'nın her paylaşımını sarı-kırmızılılar yakından takip ederken bindikleri uçağın rotası bile internette binlerce kişi tarafından izleniyor. Önceki gün Milano'ya giden ve burada meydanda verdiği pozun altına kum saati koyan Nara, G.Saray taraftarını küçük çaplı paniğe sevk etti. Arjantinli yıldızın adı İtalyan ekipleri ile de anılırken ikilinin Milano'ya geldiği uçağı canlı olarak 30 bin kişi izledi. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan yıldız oyuncu için görüşmelerin en kritik bölümlerini eşi Wanda Nara yürütüyor.

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Kum saatini koydu taraftarı korkuttu!
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