Kum saatini koydu taraftarı korkuttu!

taraftarının gözü kulağı Wanda Nara'da! Mauro İcardi'nin menajerliğini yapan Wanda Nara'nın her paylaşımını sarı-kırmızılılar yakından takip ederken bindikleri uçağın rotası bile internette binlerce kişi tarafından izleniyor.Arjantinli yıldızın adı İtalyan ekipleri ile de anılırken ikilinin Milano'ya geldiği uçağı canlı olarak 30 bin kişi izledi. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan yıldız oyuncu için görüşmelerin en kritik bölümlerini eşi Wanda Nara yürütüyor.