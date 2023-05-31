Kupa geldi kasa doldu

Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan G.Saray, kasasını da doldurdu. Sarı-kırmızılılar, katılım hakkı olarak sezon başında 33.4 milyon TL aldı. Geçmişteki her şampiyonluğu için 2 milyon 860 bin TL elde eden ve 22 zaferi için 62 milyon 920 bin TL kazanan Aslan, ipi göğüslemesi sebebi ile de bu sezon 33 milyon 200 bin TL daha alacak.4 beraberliği için de 4 milyon 600 bin TL sarı-kırmızılıların kasasına geldi. G.Saray bu sezon Süper Lig'de toplamda ise 193 milyon 900 bin TL aldı. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta F.Bahçe'yi de yenerse 2.3 milyon TL daha alacak.buna ayrıca 3 milyon Euro market geliri ile 10 milyon Euro'ya çıkabilen yayın geliri de ekleniyor.Bütün yıl çalıştık, sonunda amacımıza ulaştık. Çok mutluyum. Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimiz maçı unutamıyorum, en iyi maçımızdı.Çok mutluyum. Şampiyonuz, inanılmaz hissediyorum, başladığımız işi büyük bir gururla bitirdik. Unutamadığım, aklımda kalan maç bugünkü (dün) karşılaşma oldu.Çok mutluyuz. Hayırlı, uğurlu olsun. Galatasaray Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında üstüne düşeni yaptı. Hem de başkent Ankara'da… En büyük Cimbom.Çok duygusalım. Sonuna kadar hak ettik. Çok acı çektik, taraftarımıza armağan olsun. Günlük hayatta bile kaptan olmanın gururunu yaşıyorum.Zor bir sezon oldu. İyi başladık, iyi bitirdik. Çoğunlukla kazandık, çok mutluyuz. Attığımız güzel gollerin hepsi bugün bize kupayı getirdi.SARI-kırmızılarda yer alan birçok futbolcu, kariyerindeki en üst seviyede ilk ulusal lig şampiyonluğunu yaşadı.Ayrıca yedek kaleciler Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz, stoperler Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Ross, altyapıdan çıkan Emin Bayram, Hamza Akman ve Baran Aksaka, yeni transferler Adekugbe, Kazımcan, Leo Dubois, Yusuf Demir ve Zaniolo ile mevcut kadrodan Sacha Boey, Berkan, Kerem ve Barış Alper ilk kez en üst seviyede şampiyon oldu.Sarı-kırmızılı futbolcular, maçın ardından Okan Buruk'un basın toplantısını basarak hocalarını ıslattı ve geleneği sürdürdü... Tecrübeli teknik adam ve öğrencileri, hep birlikte büyük sevinç yaşadı.Galatasaray,dün Ankaragücü filelerini 4 kez havalandırırken, bunların ikisi İcardi ve Oliveira'nın kafasından geldi. Toplamda 14 kafa golü atan Galatasaray, Konyaspor'u (13) geride bırakarak Süper Lig'de bu alanda da zirvede yer aldıGalatasaray'ın, Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönüp ligin bitimine 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesi, taraftarları sokaklara döktü. Sarı-kırmızılı futbolseverler, başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde büyük kutlamalar yaptı. Konvoylar oluşturup, sabahlara kadar caddelerde tur atan ve tezahüratlar yapan taraflar, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Tüm Türkiye, "En büyük Cimbom, şampiyon Cimbom" nidalarıyla inledi.