Kupa geldi kasa doldu

İpi göğüsleyip 33.2 milyon TL, geçmiş kupaları için de 62.9 milyon TL alan Cimbom, elde ettiği galibiyetleri ile de 59.8 milyon TL kazandı. Sarı-kırmızılıların toplam geliri, 193.9 milyon TL’ye ulaştı
Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan G.Saray, kasasını da doldurdu. Sarı-kırmızılılar, katılım hakkı olarak sezon başında 33.4 milyon TL aldı. Geçmişteki her şampiyonluğu için 2 milyon 860 bin TL elde eden ve 22 zaferi için 62 milyon 920 bin TL kazanan Aslan, ipi göğüslemesi sebebi ile de bu sezon 33 milyon 200 bin TL daha alacak. A.Gücü galibiyetiile birlikte 26 defa 3 puan alan Cimbom her galibiyetiiçin 2.3 milyon TL alıp toplamda 59.8 milyonTL'ye ulaştı. 4 beraberliği için de 4 milyon 600 bin TL sarı-kırmızılıların kasasına geldi. G.Saray bu sezon Süper Lig'de toplamda ise 193 milyon 900 bin TL aldı. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta F.Bahçe'yi de yenerse 2.3 milyon TL daha alacak. Galatasaray 3turu geçip Şampiyonlar Ligi'nekalması durumunda ise katılımbedeli olarak 15.6 milyonEuro (341 milyon TL) elde edecek, buna ayrıca 3 milyon Euro market geliri ile 10 milyon Euro'ya çıkabilen yayın geliri de ekleniyor.
ŞAMPİYONLAR NE DEDİ?
VİCTOR NELSSON: Bütün yıl çalıştık, sonunda amacımıza ulaştık. Çok mutluyum. Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimiz maçı unutamıyorum, en iyi maçımızdı. DRİES MERTENS: Çok mutluyum. Şampiyonuz, inanılmaz hissediyorum, başladığımız işi büyük bir gururla bitirdik. Unutamadığım, aklımda kalan maç bugünkü (dün) karşılaşma oldu. BERKAN KUTLU: Çok mutluyuz. Hayırlı, uğurlu olsun. Galatasaray Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında üstüne düşeni yaptı. Hem de başkent Ankara'da… En büyük Cimbom. KEREM AKTÜRKOĞLU: Çok duygusalım. Sonuna kadar hak ettik. Çok acı çektik, taraftarımıza armağan olsun. Günlük hayatta bile kaptan olmanın gururunu yaşıyorum. MİLOT RASHİCA: Zor bir sezon oldu. İyi başladık, iyi bitirdik. Çoğunlukla kazandık, çok mutluyuz. Attığımız güzel gollerin hepsi bugün bize kupayı getirdi.
DÜNYA YILDIZLARIDÜNYA YILDIZLARI ASLAN'DA SİFTAH YAPTI
SARI-kırmızılarda yer alan birçok futbolcu, kariyerindeki en üst seviyede ilk ulusal lig şampiyonluğunu yaşadı. DünyaKupası altın madalyasına sahip Juan Mata, Avrupa'dakupalar kaldırdığı Chelsea ve Manchester United'da göremediğişampiyonluğu Galatasaray formasıyla tattı. Birbaşka dünya yıldızı Mertens de kariyerindeki eksik parçayıNapoli'de değil G.Saray'da tamamladı. Ayrıca yedek kaleciler Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz, stoperler Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Ross, altyapıdan çıkan Emin Bayram, Hamza Akman ve Baran Aksaka, yeni transferler Adekugbe, Kazımcan, Leo Dubois, Yusuf Demir ve Zaniolo ile mevcut kadrodan Sacha Boey, Berkan, Kerem ve Barış Alper ilk kez en üst seviyede şampiyon oldu.
BASIN TOPLANTISINA BASKIN
Sarı-kırmızılı futbolcular, maçın ardından Okan Buruk'un basın toplantısını basarak hocalarını ıslattı ve geleneği sürdürdü... Tecrübeli teknik adam ve öğrencileri, hep birlikte büyük sevinç yaşadı.
CİMBOM KAFAYI ÇALIŞTIRIYOR
Galatasaray,dün Ankaragücü filelerini 4 kez havalandırırken, bunların ikisi İcardi ve Oliveira'nın kafasından geldi. Toplamda 14 kafa golü atan Galatasaray, Konyaspor'u (13) geride bırakarak Süper Lig'de bu alanda da zirvede yer aldı
TÜRKİYE UYUMADI
Galatasaray'ın, Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönüp ligin bitimine 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesi, taraftarları sokaklara döktü. Sarı-kırmızılı futbolseverler, başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde büyük kutlamalar yaptı. Konvoylar oluşturup, sabahlara kadar caddelerde tur atan ve tezahüratlar yapan taraflar, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Tüm Türkiye, "En büyük Cimbom, şampiyon Cimbom" nidalarıyla inledi.