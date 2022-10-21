Kurguyu başına yıkarız! bizden korkun

"Biz bağırarak hiç konuşmayacağız. Kararlılıkla konuşacağız, anlatacağız. Biz bu yolda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Boyunsa, boyun..." "Kimse, ortalama bir zekayla bile anlaşılabilecek bir gerçeği görmezden gelmeye kalkmasın. Biz bu kurguyu yapanın başına yıkarız!"
G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, dün TFF ve hakemleri yerden yere vurdu ve "Ayrıcalıkdeğil adalet istiyoruz" dedi. NEF Stadı'ndaki toplantıya, "G.Saray haksızlıklara boyuneğmez" diyerek başlayan Timur, şöyle devam etti: "Biz bağırarak konuşmayacağız. Haklı olanın bağırmasına gerek yok. Kararlılıkla konuşacağız, anlatacağız. Biz VAR odası diye bir odanın varlığını Kayseri maçında öğrendik (Barış'ın iptal edilen golünü kastederek). İlk 10 haftadaki maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi! Ligde G.Saray için VAR söz konusu olmamış. En çok F.Bahçe karşılaşmalarında (4 lehte, 1aleyhte 5 kez) kullanılmış, gördüğünüz gibi. Maçlarımızın %75'i 2 hakeme verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan...
KELLEMİZİ KOYDUK
Rakiplere baktığımızda öyle bir durum söz konusu değil. Net bir kurgu olduğuortada. Kimse ortalama bir zekayla bile anlaşılabilecek bir gerçeği görmezden gelmeye kalkmasın. Kurguyu yapanın başına yıkarız! Biz bu yolda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Boyunsa, boyun... İdealist insançıktığı yola kelle koyar. Bu bir savaşsa sonuna kadar mücadele edeceğiz. Korkun, korkun."
GOL ATANIN AİLESİNİ NEREDEN BİLİYORLAR!
"Standartsızlıklara şahit oluyoruz. Maçların yönetmenleri yıllardır aynı. Bazı görüntülerin kulüpler tarafından aktarıldığı açık. Örneğin yayıncı kuruluş yönetmenleri, gol atan futbolcunun ailesinin bulunduğu locayı nereden biliyor? Gaziantep maçında Abdülkerim'in ikinci sarı ve kırmızısı. Benzer pozisyon Fenerbahçe maçında yaşandı, kart yok!"
METE KALKAVAN, RAKİBİNFORMASINI NASIL GİYER!
"BIR hakem (Mete Kalkavan) nasıl Galatasaray'ın rakibi olan takımın (Anadolu Efes) formasını giyer? Bununlailgili nasıl bir soruşturma açılmaz? Rizespor-Galatasaray maçında hakemliği bitme noktasına gelen Ali Palabıyık tekrardan maçımıza atanıyor. Bunun psikolojik etkisini hepimiz biliyoruz."
HAKEMLER %70 YABANCI OLSUN
"VAR atamalarını Murat Ilgaz yapıyor. Bu nedenle onun ismi konuşuldu. G.Saray,satranç tahtasındakipiyon için masayayumruğunu vurmaz.Vezir için, şahiçin vurur. Yabancı hakemle problemlerin büyük kısmının çözüleceğine inanıyorum. Hakem kalitesi eksik. Hakemlerin %70'i yabancı olursa, iş çözülür."
SONUNU DÜŞÜNEN KAHRAMAN OLAMAZ
"Seyit Onbaşı'ya 'Yarın hesabına 1 milyar dolar yatıracağız' deseler, Seyit Onbaşı kaç kilo kaldırır? Veya 'Dünyanın en ünlü insanı olacaksın' dense, ne kadar kilo kaldırır? Ama Seyit Onbaşı, memleketiiçin onu yapabiliyor. Dolayısıylabiz Seyit Onbaşı'yız arkadaş. Yapacaklarımızın sınırı yok. Sonunu düşünen kahraman olamaz."
GS TV'DE TEK TEK YAYINLAYACAĞIZ
"Biz bundan sonra her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız. Tüm kulüplerin sesi olacağız. Tüm takımlarımız için,tüm mecralarımız açık. Sosyal mecralardaki gücümüzü bu mücadele için feda edeceğiz."