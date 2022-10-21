Kurguyu başına yıkarız! bizden korkun

G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, dün TFF ve hakemleri yerden yere vurdu vededi. NEF Stadı'ndaki toplantıya,diyerek başlayan Timur, şöyle devam etti: "Biz bağırarak konuşmayacağız. Haklı olanın bağırmasına gerek yok. Kararlılıkla konuşacağız, anlatacağız. Biz VAR odası diye bir odanın varlığını Kayseri maçında öğrendikİlk 10 haftadaki maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi! Ligde G.Saray için VAR söz konusu olmamış. En çok F.Bahçe karşılaşmalarındakullanılmış, gördüğünüz gibi. Maçlarımızın %75'i 2 hakeme verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan...Rakiplere baktığımızda öyle bir durum söz konusu değil.Kimse ortalama bir zekayla bile anlaşılabilecek bir gerçeği görmezden gelmeye kalkmasın. Kurguyu yapanın başına yıkarız! Biz bu yolda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Boyunsa, boyun...Bu bir savaşsa sonuna kadar mücadele edeceğiz. Korkun, korkun.""Standartsızlıklara şahit oluyoruz. Maçların yönetmenleri yıllardır aynı. Bazı görüntülerin kulüpler tarafından aktarıldığı açık. Örneğin yayıncı kuruluş yönetmenleri, gol atan futbolcunun ailesinin bulunduğu locayı nereden biliyor? Gaziantep maçında Abdülkerim'in ikinci sarı ve kırmızısı. Benzer pozisyon Fenerbahçe maçında yaşandı, kart yok!""BIR hakem (Mete Kalkavan) nasıl Galatasaray'ın rakibi olan takımın (Anadolu Efes) formasını giyer?Rizespor-Galatasaray maçında hakemliği bitme noktasına gelen Ali Palabıyık tekrardan maçımıza atanıyor. Bunun psikolojik etkisini hepimiz biliyoruz.""VAR atamalarını Murat Ilgaz yapıyor. Bu nedenle onun ismi konuşuldu.Yabancı hakemle problemlerin büyük kısmının çözüleceğine inanıyorum. Hakem kalitesi eksik. Hakemlerin %70'i yabancı olursa, iş çözülür.""Seyit Onbaşı'ya 'Yarın hesabına 1 milyar dolar yatıracağız' deseler, Seyit Onbaşı kaç kilo kaldırır? Veya 'Dünyanın en ünlü insanı olacaksın' dense, ne kadar kilo kaldırır?Yapacaklarımızın sınırı yok. Sonunu düşünen kahraman olamaz.""Biz bundan sonra her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız. Tüm kulüplerin sesi olacağız.Sosyal mecralardaki gücümüzü bu mücadele için feda edeceğiz."