Kurtar bizi İcardi

1 Eylül’e kadar İngiltere, İtalya ve İspanya’dan istediği teklifleri alamazsa Mauro İcardi’nin rotası Türkiye’ye çevrilecek. G.Saray, bu transfer için 3 milyon Euro’yu masaya koyup beklemeye geçti
Trabzonspor maçının ardından konuşan Okan Buruk, "Kadromuzu daha güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 tane daha oyuncu katmayı planlıyoruz" dedi. Buruk; stoper, sol bek, kanat ve forvete takviye beklerken, yönetim önceliği golcüye verdi. Sarı-kırmızılılar, Mauro İcardi için tüm şartları zorlayacak. 1Eylül'e kadarİngiltere, İtalya veİspanya ihtimallerini bekleyecekArjantinli, istediği kulübü bulamazsa Aslan'a kalacak. EN CİDDİ RAKİP SEVİLLA
Tangocu için Sevilla'nın devrede olduğu biliniyor. PSG'de 8 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki forvete 3 milyonEuro öneren G.Saray'da İcarditransferi cuma günü tamanlamıyla netleşecek.
5 MADDEDE İCARDİ
KANARYA Adaları takımı Vecindario'dan henüz 14 yaşındayken Messi'nin veliahtı diyerek Barcelona altyapısına transfer edildi.
SERİE A'da İnter forması ile kariyerinin en parlak dönemlerini geçiren Arjantinli yıldız, 2014-15 sezonunda 22 gol,2017-18 sezonunda ise 29 golle İtalya Ligi golkralı oldu.
BARCELONA altyapısından yetiştikten sonra 300 bin Euro'ya Sampdoria'ya transfer olan İcardi, 2013'te 13 milyon Euro'ya İnter'e geçerken 2020-21 sezonu başında da PSG'ye 50 milyonEuro bonservisle transfer oldu.
KARİYERİ boyunca santrfor bölgesinde 360 maçta görev alan oyuncu, 197 gol bulurken 51 defa da asist yaptı.
EŞI ve sonradan da menajerliğini yapmaya başlayan Wanda Nara ile olan birlikteliği oyuncunun hayatını değiştirdi.
İcardi, ilişkinin başlangıç aşaması sonrasında tüm dünyanın futbolundan çok saha dışı olaylarla adını andığı bir isim haline geldi.