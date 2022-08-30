Kurtar bizi İcardi

Trabzonspor maçının ardından konuşan Okan Buruk, "Kadromuzu daha güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 tane daha oyuncu katmayı planlıyoruz" dedi. Buruk; stoper, sol bek, kanat ve forvete takviye beklerken, yönetim önceliği golcüye verdi. Sarı-kırmızılılar, Mauro İcardi için tüm şartları zorlayacak.istediği kulübü bulamazsa Aslan'a kalacak. EN CİDDİ RAKİP SEVİLLATangocu için Sevilla'nın devrede olduğu biliniyor. PSG'de 8 milyon Euro kazananKANARYA Adaları takımı Vecindario'dan henüz 14 yaşındayken Messi'nin veliahtı diyerek Barcelona altyapısına transfer edildi.SERİE A'da İnter forması ile kariyerinin en parlak dönemlerini geçiren Arjantinli yıldız,BARCELONA altyapısından yetiştikten sonra 300 bin Euro'ya Sampdoria'ya transfer olan İcardi, 2013'teİnter'e geçerken 2020-21 sezonu başında da PSG'yebonservisle transfer oldu.KARİYERİ boyunca santrfor bölgesinde 360 maçta görev alan oyuncu, 197 gol bulurken 51 defa da asist yaptı.EŞI ve sonradan da menajerliğini yapmaya başlayan Wanda Nara ile olan birlikteliği oyuncunun hayatını değiştirdi.İcardi, ilişkinin başlangıç aşaması sonrasında tüm dünyanın futbolundan çok saha dışı olaylarla adını andığı bir isim haline geldi.