Laf yok icraat var

alatasaray 16 maçlık galibiyet serisiylesaha dışında da hayata geçirdiği projelerle işleri yoluna koydu. 25 Mart'taki Mali Kongre öncesi camiada birlik- beraberlik sağlandı, futbol takımının Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz Tesisleri için geri sayım başladı.1- FUTBOL takımı, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a emanet edildi,2- GALATASARAY Adası tekrar hizmete açıldı.3- MECİDIYEKÖY'DEKİ bina, Leo Residences projesine çevrildi ve 134 dairenin satışından yaklaşık 1.2 milyar TL gelir elde edildi.4- FLORYA'DA Galatasaray'a ait olmayanFlorya projesi, kulübün borçlarını sıfırlayacak.5- YAKIN zamanda Kemerburgaz'a temel atma töreni gerçekleştirilecek.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına konuştu. Aslan'dan Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın Victor Nelsson'a da talip olmasını yorumlayan Gomez, "Victor, Galatasaray için önemli bir oyuncu. Dünya Kupası'na gitti ve Danimarka ile maça çıktı. Genç, gelişmeye açık bir oyuncu. Büyük liglerden takımların onu takip etmesi mantıklı. Sevilla'ya gidebilir, rahat oynar" dedi. İspanyol antrenör ayrıca Galatasaray ile çalışmanın kendisi için bir onur olduğunu söyledi.YENI transferler içinde katkı veremeyen tek isim olan Yusuf Demir, Süper Lig'den gelen kiralama tekliflerini kabul etmedi. Bu sezonu Galatasaray'da tamamlayacak Yusuf'un sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği yaz kampında belli olacak. 19 yaşındaki gurbetçi yetenek, düzenli oynama şansı bulamazsa Avrupa'da ilk 11'de forma giyeceği bir takıma kiralık gidecek.