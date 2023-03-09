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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Laf yok icraat var

MEHMET ÖZCAN
Laf yok icraat var

Mali dengeler bozulmadan yıldızlarla dolu kadro kuruldu. Mecidiyeköy Leo Residences, Kemerburgaz Tesisleri, Florya Projesi gibi gelir getirecek hamleler de hayata geçirildi

Galatasaray 16 maçlık galibiyet serisiyle iki kupada şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken saha dışında da hayata geçirdiği projelerle işleri yoluna koydu. 25 Mart'taki Mali Kongre öncesi camiada birlik- beraberlik sağlandı, futbol takımının Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz Tesisleri için geri sayım başladı. İşte Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin yaptıkları:

1- FUTBOL takımı, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a emanet edildi, yıldızlarla dolu bu kadro en uygun ekonomik koşullarda kuruldu. Başarıya koştu...
2- GALATASARAY Adası tekrar hizmete açıldı.
3- MECİDIYEKÖY'DEKİ bina, Leo Residences projesine çevrildi ve 134 dairenin satışından yaklaşık 1.2 milyar TL gelir elde edildi.
4- FLORYA'DA Galatasaray'a ait olmayan 40 dönümlük arsa 1 milyar 100 milyon TL'ye alındı. Florya projesi, kulübün borçlarını sıfırlayacak.
5- YAKIN zamanda Kemerburgaz'a temel atma töreni gerçekleştirilecek. Futbol takımı en geç eylül ayında yeni tesisine taşınacak.

'VİCTOR NELSSON SEVİLLA'YA GİDEBİLİR'
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına konuştu. Aslan'dan Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın Victor Nelsson'a da talip olmasını yorumlayan Gomez, "Victor, Galatasaray için önemli bir oyuncu. Dünya Kupası'na gitti ve Danimarka ile maça çıktı. Genç, gelişmeye açık bir oyuncu. Büyük liglerden takımların onu takip etmesi mantıklı. Sevilla'ya gidebilir, rahat oynar" dedi. İspanyol antrenör ayrıca Galatasaray ile çalışmanın kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

YUSUF DEMİR'İN B PLANI AVRUPA
YENI transferler içinde katkı veremeyen tek isim olan Yusuf Demir, Süper Lig'den gelen kiralama tekliflerini kabul etmedi. Bu sezonu Galatasaray'da tamamlayacak Yusuf'un sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği yaz kampında belli olacak. 19 yaşındaki gurbetçi yetenek, düzenli oynama şansı bulamazsa Avrupa'da ilk 11'de forma giyeceği bir takıma kiralık gidecek.

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