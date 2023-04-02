Lale Orta, bize açıklasın!

Okan Buruk, son iki maçta rakiplere kırmızı kart verilmediğini belirterek ateş püskürdü
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından, rakibe çıkmayan kırmızı karta tepki gösterdi. Buruk, "Geçen haftaki Konyaspor maçında da bir kırmızı kart pozisyonu vardı. Hakem yine VAR tarafından çağrılmadı. VAR mıçağırmıyor yoksahakem mi gitmiyor? Çağırmayan VAR hakemleri cezalandırılacak mı? Çok merak ediyorum. Sayın LaleOrta, VAR hakemlerinialsın, onlara neyinkırmızı kart olduğunu,neyin olmadığınıanlatsın. Bize deaçıklasın. Biz de çok net anlamak istiyoruz. Dubois ve Mertens'inayakları kırılabilirdi. Kırmızı kart çıkması için ille de ayakları mı kırılmalı? Bu pozisyonlarla ilgili açıklama yapsınlar, biz de aydınlanalım" dedi. Deneyimli hoca karşılaşma ile ilgili olarak da "Genelde baskılı oynadık. Sonradangiren futbolcularoyuna dinamizm getirdi. Bu sevindirici" ifadelerini kullandı.