Lale Orta, bize açıklasın!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından, rakibe çıkmayan kırmızı karta tepki gösterdi. Buruk, "Geçen haftaki Konyaspor maçında da bir kırmızı kart pozisyonu vardı. Hakem yine VAR tarafından çağrılmadı.Çağırmayan VAR hakemleri cezalandırılacak mı? Çok merak ediyorum.Biz de çok net anlamak istiyoruz.Kırmızı kart çıkması için ille de ayakları mı kırılmalı? Bu pozisyonlarla ilgili açıklama yapsınlar, biz de aydınlanalım" dedi. Deneyimli hoca karşılaşma ile ilgili olarak da "Genelde baskılı oynadık.Bu sevindirici" ifadelerini kullandı.