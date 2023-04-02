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Giriş Tarihi: 2.4.2023

Lale Orta, bize açıklasın!

Lale Orta, bize açıklasın!

Okan Buruk, son iki maçta rakiplere kırmızı kart verilmediğini belirterek ateş püskürdü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından, rakibe çıkmayan kırmızı karta tepki gösterdi. Buruk, "Geçen haftaki Konyaspor maçında da bir kırmızı kart pozisyonu vardı. Hakem yine VAR tarafından çağrılmadı. VAR mı çağırmıyor yoksa hakem mi gitmiyor? Çağırmayan VAR hakemleri cezalandırılacak mı? Çok merak ediyorum. Sayın Lale Orta, VAR hakemlerini alsın, onlara neyin kırmızı kart olduğunu, neyin olmadığını anlatsın. Bize de açıklasın. Biz de çok net anlamak istiyoruz. Dubois ve Mertens'in ayakları kırılabilirdi. Kırmızı kart çıkması için ille de ayakları mı kırılmalı? Bu pozisyonlarla ilgili açıklama yapsınlar, biz de aydınlanalım" dedi. Deneyimli hoca karşılaşma ile ilgili olarak da "Genelde baskılı oynadık. Sonradan giren futbolcular oyuna dinamizm getirdi. Bu sevindirici" ifadelerini kullandı.

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Lale Orta, bize açıklasın!
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