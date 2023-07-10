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Giriş Tarihi: 10.7.2023

Latin ekolü!

Latin ekolü!

Sarı-kırmızılılarda geçen sezon şampiyonluk getiren Güney Amerikalı ağırlığı artırılacak

13. bitirdiği sezonun ardından yeni bir kadro ile 2022-23'e başlayıp şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılarda arkadaşlık, başarının ardındaki sırdı… 2011'den beri kaleyi koruyan kaptan Muslera, orta sahanın dinamosu Torreira'nın gelişinde büyük rol oynadı. İcardi de bu ikilinin saha dışında beraber vakit geçirdiği isim oldu. İspanyol Mata ile Portekizli Sergio Oliveira da takımdaki Güney Amerika grubuna dahildi. Yeni sezonda da transfer politikası Latin ekolünden devam edecek.

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