Latin ekolü!

3. bitirdiği sezonun ardından yeni bir kadro ile 2022-23'e başlayıp şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılarda arkadaşlık, başarının ardındaki sırdı…İcardi de bu ikilinin saha dışında beraber vakit geçirdiği isim oldu. İspanyol Mata ile Portekizli Sergio Oliveira da takımdaki Güney Amerika grubuna dahildi. Yeni sezonda da transfer politikası Latin ekolünden devam edecek.