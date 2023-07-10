Latin ekolü!

Sarı-kırmızılılarda geçen sezon şampiyonluk getiren Güney Amerikalı ağırlığı artırılacak
13. bitirdiği sezonun ardından yeni bir kadro ile 2022-23'e başlayıp şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılarda arkadaşlık, başarının ardındaki sırdı… 2011'den beri kaleyikoruyan kaptan Muslera, orta sahanındinamosu Torreira'nın gelişinde büyükrol oynadı. İcardi de bu ikilinin saha dışında beraber vakit geçirdiği isim oldu. İspanyol Mata ile Portekizli Sergio Oliveira da takımdaki Güney Amerika grubuna dahildi. Yeni sezonda da transfer politikası Latin ekolünden devam edecek.