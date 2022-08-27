Leo Dubois müjdesi

Sezon başında Fiorentina ile oynanan hazırlık maçındasakatlanan Leo Dubois, 20günde iyileşti. Takımla çalışmalara başlayan Fransız sağ bek, kritik maç için Trabzon kafilesinde yerini alacak. Sacha Boey'in son iki haftada gösterdiği performanstan memnun olan teknik direktör Okan Buruk'un, Dubois'i yedek soyundurması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncuyamaçın gidişatına göregörev verileceği bilirtildi. Bu arada Galatasaray taraftarı, Trabzon'da deplasman tribününde yerini alacak. BaşkanDursun Özbek de protokoltribününde Galatasaray'ıtemsil edecek. Takımı ve oyuncuları yalnız bırakmak istemeyen Özbek'e yöneticiler de eşlik edecek.