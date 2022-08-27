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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Leo Dubois müjdesi

Leo Dubois müjdesi
Sezon başında Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Leo Dubois, 20 günde iyileşti. Takımla çalışmalara başlayan Fransız sağ bek, kritik maç için Trabzon kafilesinde yerini alacak. Sacha Boey'in son iki haftada gösterdiği performanstan memnun olan teknik direktör Okan Buruk'un, Dubois'i yedek soyundurması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncuya maçın gidişatına göre görev verileceği bilirtildi. Bu arada Galatasaray taraftarı, Trabzon'da deplasman tribününde yerini alacak. Başkan Dursun Özbek de protokol tribününde Galatasaray'ı temsil edecek. Takımı ve oyuncuları yalnız bırakmak istemeyen Özbek'e yöneticiler de eşlik edecek.

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Leo Dubois müjdesi
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