Lider dönelim!

eçtiğimiz haftayı lider olarak bitiren Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdığı zirveyi geri almak isteyen sarı-kırmızılı takım, galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Hedefe adım adım gideceklerini ve Sivasspor karşılaşmasının da önemli bir kırılma noktası olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk,dedi.G.SARAY'A son dönemde Sivasspor ters geliyor. Cimbom, geçen sezon 2 maçta da yenildiği Yiğidolar'a karşı deplasmanda oynadığı son 6 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi. Bu arada iki takım arasında Sivas'ta yapıaln 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.Galatasaraydün yaptığı antrenmanlaSivasspormaçının hazırlıklarınıtamamladı. Keyifligeçen çalışmadaJuan Mata attığı şıkbir gol sonrası SergioOliveira'nın kramponlarınıntozunualdı! Sarı-kırmızılılar,akşam saatlerindeSivas'a gitti.İstanbulspor karşısında kalesinde devleşen Okan Kocuk, Sivas maçında yedek kalacak. Cezası biten Muslera eldivenleri devralacakCezalı Lucas Torreira'dan yoksun Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Mauro İcardi, zorlu mücadele için Sivas'a götürülmedi. Teknik direktör Okan Buruk, kalecicezası biten Fernando Muslera'ya Sivasspor müsabakasında eldivenleri geri verecek. Sol bekte Van Aanholt'un olması bekleniyor. 3 yerli kuralında Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun dışında formayı orta sahada Berkan Kutlu alacak.OKANBuruk'un sol bekte ve Lucas Torreira'nın yerine tercih edeceği oyuncu, G.Saray'ın oyun yapısını belirleyecek. Sivasspor özellikle G.Saray'a karşı hep farklı bir motivasyon yükleniyor. İstanbulspor maçının 60 dakikası G.Saray mükemmel oynadı ve sayısız gol fırsatlarını harcadı. Sivas'ta ısrarla önde baskı yapmak doğru olmaz. Oyunun kontrolü G.Saray'da olmalı.G.Saray'ın pozisyon bulmasını sağlar. Okan hocaya bir önerim var; Gomis yorulduğunda yerine Mertens'i santrfor oynatmamalı, Rashica'yı düşünmeli. Kosovalı oyuncuyu araştırdım, Werder Bremen'deSezon başı Sivas'ta oynamak tecrübe adına G.Saray için zordu. Ama şimdi oynama alışkanlığı kazanmış bir G.Saray, Sivas'ta kaybetmez.