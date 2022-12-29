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Giriş Tarihi: 29.12.2022

Lider dönelim!

MEHMET ÖZCAN
Lider dönelim!

Sivas deplasmanında 3 puandan başka bir şey düşünmeyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, takımına yakaladıkları 4 maçlık seriyi hatırlatıp galibiyet sözü aldı

Geçtiğimiz haftayı lider olarak bitiren Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdığı zirveyi geri almak isteyen sarı-kırmızılı takım, galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Hedefe adım adım gideceklerini ve Sivasspor karşılaşmasının da önemli bir kırılma noktası olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk, "Ligde yakaladığımız 4 maçlık seriyi devam ettirmeliyiz. Liderliği bırakamayız. Rakibimiz de çıkış yakalamayı hedefliyor. Zor maç olacak. Bize yakışan şekilde oynayıp 3 puanı alacağız" dedi.


CİMBOM'UN SİVAS FOBİSİ!
G.SARAY'A son dönemde Sivasspor ters geliyor. Cimbom, geçen sezon 2 maçta da yenildiği Yiğidolar'a karşı deplasmanda oynadığı son 6 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi. Bu arada iki takım arasında Sivas'ta yapıaln 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.

MATA'DAN OLİVEİRA'YA SAYGI
Galatasaray dün yaptığı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Keyifli geçen çalışmada Juan Mata attığı şık bir gol sonrası Sergio Oliveira'nın kramponlarının tozunu aldı! Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde Sivas'a gitti.

OKAN KULÜBEYE MUSLERA GÖREVE
İstanbulspor karşısında kalesinde devleşen Okan Kocuk, Sivas maçında yedek kalacak. Cezası biten Muslera eldivenleri devralacak
Cezalı Lucas Torreira'dan yoksun Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Mauro İcardi, zorlu mücadele için Sivas'a götürülmedi. Teknik direktör Okan Buruk, kaleci Okan Kocuk'un İstanbulspor maçındaki iyi performansına ve 90+3'te yaptığı kritik kurtarışa rağmen, cezası biten Fernando Muslera'ya Sivasspor müsabakasında eldivenleri geri verecek. Sol bekte Van Aanholt'un olması bekleniyor. 3 yerli kuralında Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun dışında formayı orta sahada Berkan Kutlu alacak.

LEVENT TÜZEMEN
Okan Buruk'a bir önerim var…
OKAN Buruk'un sol bekte ve Lucas Torreira'nın yerine tercih edeceği oyuncu, G.Saray'ın oyun yapısını belirleyecek. Sivasspor özellikle G.Saray'a karşı hep farklı bir motivasyon yükleniyor. İstanbulspor maçının 60 dakikası G.Saray mükemmel oynadı ve sayısız gol fırsatlarını harcadı. Sivas'ta ısrarla önde baskı yapmak doğru olmaz. Oyunun kontrolü G.Saray'da olmalı. Rashica ve Kerem gibi hızlı oyuncular defans arkasına yapacağı koşularla G.Saray'ın pozisyon bulmasını sağlar. Okan hocaya bir önerim var; Gomis yorulduğunda yerine Mertens'i santrfor oynatmamalı, Rashica'yı düşünmeli. Kosovalı oyuncuyu araştırdım, Werder Bremen'de Max Kruse ile birlikte forma giyerken santrfor oynadığında 12 gol atıp 6 asist yapmış. Sezon başı Sivas'ta oynamak tecrübe adına G.Saray için zordu. Ama şimdi oynama alışkanlığı kazanmış bir G.Saray, Sivas'ta kaybetmez.

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