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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Liderlik ateşi

Liderlik ateşi

Adana Demir ve Galatasaray’dan biri bugün kazanırsa haftayı zirvede kapatacak. Beraberlik halinde ise koltuk, iki takımın da elinden uçabilir

Süper Lig'de haftaya ilk iki sırada giren Adana Demirspor (16) ile G.Saray (16), bugün Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan son 7 lig maçını G.Saray kazanırken Mavi Şimşekler ise 1 kez güldü. Ev sahibi ekip, +3 averaj farkla zirvede yer alırken, bugün kazanan takım, haftayı da lider tamamlamayı garantileyecek. Beraberlik durumunda ise koltuk, iki takımın da elinden gidebilir.

1 GÖRÜŞ: LEVENT TÜZEMEN
Oyun aklı Mata olmalı
Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor-Trabzonspor maçını iyi analiz etmeli. Montella, orta sahayı kalabalık tutup topu rakibe bırakıyor; hızlı oyuncuları ile çok çabuk hücuma çıkıp pozisyon buluyor. Buruk da Lucas Torreira'yı, Fredrik Midtsjö ile birlikte oynatıp güçlü bir orta saha kurmalı. Topu rakibe bırakmaya çalışıp, Kerem ve Yunus'u kanatlardan hızlı hücuma taşımalı. Oyun aklı da Mertens değil bu maç için Mata olmalı. İspanyol yıldız, milli maç arasında bir yere gitmedi. Özel çalışmalar yaptı ve İstanbulspor karşısında hazır olduğunu gösterdi. Leo Dubois sol bek, stoper de Abdülkerim oynamalı. G.Saray bu oyun formatı ile Adana'da kaybetmez, hatta galibiyete yakın olur.

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Liderlik ateşi
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