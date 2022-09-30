Liderlik ateşi

Süper Lig'de haftaya ilk iki sırada giren Adana Demirspor (16) ile G.Saray (16), bugün Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan son 7 lig maçını G.Saray kazanırken Mavi Şimşekler ise 1 kez güldü.Beraberlik durumunda ise koltuk, iki takımın da elinden gidebilir.Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor-Trabzonspor maçını iyi analiz etmeli. Montella, orta sahayı kalabalık tutup topu rakibe bırakıyor; hızlı oyuncuları ile çok çabuk hücuma çıkıp pozisyon buluyor.Topu rakibe bırakmaya çalışıp, Kerem ve Yunus'u kanatlardan hızlı hücuma taşımalı. Oyun aklı da Mertens değil bu maç için Mata olmalı. İspanyol yıldız, milli maç arasında bir yere gitmedi. Özel çalışmalar yaptı ve İstanbulspor karşısında hazır olduğunu gösterdi. Leo Dubois sol bek, stoper de Abdülkerim oynamalı.