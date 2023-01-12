Lucas Moura’ya ‘İcardi’ modeli

ARA transferde Seferovic ve Mata ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da Yusuf Demir de bekleneni veremedi. Hücum hattına takviye düşünen sarı-kırmızılıar, sezon başında ilgilendiği Lucas Moura'yı tekrar gündemine aldı. Tottenham'ın Brezilyalı çok yönlü hücum oyuncusu Moura'nın, hocası Conte ile yıldızları barışmadı. Premier Lig'de 8 maçta sadece 90 dakika süre alabilen 30 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek istiyor. PSG'den İcardi'yi kiraladığı taktikle hareket eden sarı-kırmızılı kulüp, Moura'nın ücretinin büyük bölümünü İngilizler'in ödemesini istedi. Galatasaray bedelsiz kiralama formülü üzerinde duruyor ve taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.
FİKSTÜR AVANTAJI ARTIK ASLAN'DA
Ligde ilk 17 maçın 10'unu dışarıda oynayan G.Saray, sıradaki 5 maçın 4'üne Nef Stadı'nda çıkacak. Aslantepe'de Hatayspor ve Antalyaspor ile karşılaştıktan sonra Giresun'a konuk olacak Cimbom, ardından peş peşe coşkulu taraftarı önünde Ümraniyespor ve Trabzonspor'u ağırlayacak.