Lucas Moura’ya ‘İcardi’ modeli

ARA transferde Seferovic ve Mata ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da Yusuf Demir de bekleneni veremedi. Hücum hattına takviye düşünen sarı-kırmızılıar, sezon başında ilgilendiği Lucas Moura'yı tekrar gündemine aldı. Tottenham'ın Brezilyalı çok yönlü hücum oyuncusu Moura'nın, hocası Conte ile yıldızları barışmadı. Premier Lig'de 8 maçta sadece 90 dakika süre alabilen 30 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek istiyor. PSG'den İcardi'yi kiraladığı taktikle hareket eden sarı-kırmızılı kulüp, Moura'nın ücretinin büyük bölümünü İngilizler'in ödemesini istedi. Galatasaray bedelsiz kiralama formülü üzerinde duruyor ve taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.Ligde ilk 17 maçın 10'unu dışarıda oynayan G.Saray, sıradaki 5 maçın 4'üne Nef Stadı'nda çıkacak. Aslantepe'de Hatayspor ve Antalyaspor ile karşılaştıktan sonra Giresun'a konuk olacak Cimbom, ardından peş peşe coşkulu taraftarı önünde Ümraniyespor ve Trabzonspor'u ağırlayacak.