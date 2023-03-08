Lüks hayat!

Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Zaniolo ve Sam Adekugbe takviyelerini yapan Galatasaray, alternatifi bol bir kadroya kavuştu. Teknik direktör Okan Buruk, Adekugbe ve Zaniolo'yu ideal 11'e monte etmenin hazırlıklarına başladı.60 dakika sahada kaldığı iki hazırlık maçında 2 gol-1 asistle oynayan Zaniolo'nun, İcardi ve Mertens'le birlikte sergileyeceği performans merak ediliyor.Lig ve kupada 16 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, çifte kupalı şampiyonluğa konsantre oldu. İki kulvarda yarışacak kadro derinliğine sahip olan sarı-kırmızılı takımda, her oyuncunun alternatifi bulunuyor.Bundan sonraki haftalarda hem lig hem de Ziraat Türkiye Kupası için yoğun bir fikstüre başlayacak olan