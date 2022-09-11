Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Lüküs hayat oh ne rahat!
Giriş Tarihi: 11.9.2022

Lüküs hayat oh ne rahat!

Lüküs hayat oh ne rahat!

İcardi’nin eşi Wanda Nara, Galatasaray’dan bir dizi özel istekte bulunmuş. Aynı zamanda Arjantinli yıldızın menajerliğini yapan Nara'nın özel aşçı, 5 çocukları için okul, aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayabilecekleri ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talep ettiği öğrenildi

Galatasaray, Mauro İcardi'yi PSG'den kiralarken çok kârlı bir anlaşma yapmıştı. Oyuncuya sadece 750 bin Euro ödenecek, maaşının kalan kısmı olan 6 milyon Euro'yu ise Fransız kulübü karşılayacaktı. Ancak söz konusu transferin maliyetinin bu kadarla kalmadığı çok kısa bir sürede ortaya çıktı. Arjantin'de yayın yapan America TV'deki LAM isimli programda İcardi'nin sarı-kırmızılılara geliş süreci masaya yatırıldı.



İŞİ İÇİN SIK SIK BUENOS AİRES'E GİDECEK
İcardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Galatasaray'dan bir dizi özel istekte bulunduğu, bu isteklerin kabul edilmesinin ardından imzaların atıldığı belirtildi. Nara'nın, sarıkırmızılı kulüpten taleplerinin özel aşçı, 5 çocukları için okul, aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç olduğu ifade edildi. Programda Wanda Nara'nın mesleki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul-Buenos Aires (Arjantin'in başkenti) arasında mekik dokuyacağı bilgisi de verildi.

1 GÖRÜŞ / Bülent TİMURLENK
BU İSTEKLER GAYET NORMAL
İcardi'nin hayatını ve Wanda Nara'yı tanıyorsanız -ki Erden Timur bilmese de öğrenmiştir- bu isteklerin hepsi normal. İcardi yıldız bir futbolcu. Çiftin 5 çocukları var. 'Özel aracının ve güvenliğinin masraflarını kendisi ödesin' diyen de çıkabilir. Ama yıllardır gelen birçok futbolcunun bu türden istekleri oluyor. Hatta Real Madrid'de futbolcuların saha dışındaki hayatlarındaki tüm sorunlarını çözüp araçtan eve, salondaki televizyondan havuzdaki güneşliğe kadar ilgilenen bir ekip var.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek
SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti
Sözleşmeliye kadro taslağı: 2022 Sözleşmeliye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek? İşte son durum...
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU E-DEVLET EKRANI: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!
Emekli promosyonu 10 bin TL bandına tırmandı! İşte 2022 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve başvuru için son gün tarihi
Aylin'i canlandıran Berfin Kıymaz kaç yaşında, aslen nereli,hangi dizilerde oynadı? Gönül Dağı Aylin (Berfin Kıymaz) kimdir?
Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri 2022
Üç çocuğu için hayata tutundu
ARKADAŞINA GÖNDER
Lüküs hayat oh ne rahat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA