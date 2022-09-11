Lüküs hayat oh ne rahat!

İcardi’nin eşi Wanda Nara, Galatasaray’dan bir dizi özel istekte bulunmuş. Aynı zamanda Arjantinli yıldızın menajerliğini yapan Nara'nın özel aşçı, 5 çocukları için okul, aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayabilecekleri ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talep ettiği öğrenildi
Galatasaray, Mauro İcardi'yi PSG'den kiralarken çok kârlı bir anlaşma yapmıştı. Oyuncuya sadece 750 binEuro ödenecek, maaşının kalankısmı olan 6 milyon Euro'yu iseFransız kulübü karşılayacaktı. Ancak söz konusu transferin maliyetinin bu kadarla kalmadığı çok kısa bir sürede ortaya çıktı. Arjantin'de yayın yapan AmericaTV'deki LAM isimli programdaİcardi'nin sarı-kırmızılılara gelişsüreci masaya yatırıldı.
İŞİ İÇİN SIK SIK BUENOS AİRES'E GİDECEK
İcardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Galatasaray'dan bir dizi özel istekte bulunduğu, bu isteklerin kabul edilmesinin ardından imzaların atıldığı belirtildi. Nara'nın, sarıkırmızılı kulüpten taleplerinin özel aşçı, 5 çocukları için okul, aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç olduğu ifade edildi. Programda Wanda Nara'nınmesleki çalışmalarını sürdürmekiçin İstanbul-Buenos Aires (Arjantin'inbaşkenti) arasında mekikdokuyacağı bilgisi de verildi.
1 GÖRÜŞ / Bülent TİMURLENK
BU İSTEKLER GAYET NORMAL
İcardi'nin hayatını ve Wanda Nara'yı tanıyorsanız -ki Erden Timur bilmese de öğrenmiştir- bu isteklerin hepsi normal. İcardi yıldız bir futbolcu. Çiftin 5 çocukları var. 'Özel aracının ve güvenliğinin masraflarınıkendisi ödesin' diyen de çıkabilir. Ama yıllardır gelen birçok futbolcunun bu türden istekleri oluyor. Hatta Real Madrid'de futbolcuların saha dışındaki hayatlarındaki tüm sorunlarını çözüp araçtan eve, salondaki televizyondan havuzdaki güneşliğe kadar ilgilenen bir ekip var.