Lüküs hayat oh ne rahat!

Galatasaray, Mauro İcardi'yi PSG'den kiralarken çok kârlı bir anlaşma yapmıştı.Ancak söz konusu transferin maliyetinin bu kadarla kalmadığı çok kısa bir sürede ortaya çıktı.İcardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Galatasaray'dan bir dizi özel istekte bulunduğu, bu isteklerin kabul edilmesinin ardından imzaların atıldığı belirtildi. Nara'nın, sarıkırmızılı kulüpten taleplerinin özel aşçı, 5 çocukları için okul, aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç olduğu ifade edildi.İcardi'nin hayatını ve Wanda Nara'yı tanıyorsanız -ki Erden Timur bilmese de öğrenmiştir- bu isteklerin hepsi normal. İcardi yıldız bir futbolcu. Çiftin 5 çocukları var.diyen de çıkabilir. Ama yıllardır gelen birçok futbolcunun bu türden istekleri oluyor. Hatta Real Madrid'de futbolcuların saha dışındaki hayatlarındaki tüm sorunlarını çözüp araçtan eve, salondaki televizyondan havuzdaki güneşliğe kadar ilgilenen bir ekip var.