Maçımız neden cumartesi?

Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularını mücadeleden ötürü kutladı. Forma giyen her oyuncunun görevini eksiksiz yaptığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, fırsatları kaçırmasalar farkın daha da açılabileceğini söyledi. Süper Lig'deki fikstürden de şikâyet eden Buruk, "Derbi sonrası dinlendik, tekrar antrenman yaptık ve kısa şekilde PAOK maçına hazırlandık.Pazar günü oynayabilirdik. Çünkü bir sonraki maçımız perşembe.Biz yine de bu sürece hazırlıklı olacağız" ifadelerini kullandı.