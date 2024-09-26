Maçımız neden cumartesi?

Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularını mücadeleden ötürü kutladı. Forma giyen her oyuncunun görevini eksiksiz yaptığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, fırsatları kaçırmasalar farkın daha da açılabileceğini söyledi. Süper Lig'deki fikstürden de şikâyet eden Buruk, "Derbi sonrası dinlendik, tekrar antrenman yaptık ve kısa şekilde PAOK maçına hazırlandık. Bizim için zorluk olacak maç aslında Kasımpaşa. Onu cumartesiye koydular, neden oraya koydular bilemiyorum. Bizi zor duruma düşürüyorlar.
Pazar günü oynayabilirdik. Çünkü bir sonraki maçımız perşembe. Takımların da düşünülmesi lazım. Avrupa maçından 3 gün sonra maç koymak çok doğru değil.
Biz yine de bu sürece hazırlıklı olacağız" ifadelerini kullandı.