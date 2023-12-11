Mahşerin 4 atlısı!

Beşiktaş derbisinde 3 puanı 3-1'lik skorla alan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı 40 golün 33'ünde Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci'nin imzası var. Önceki gün Dzeko ve Szymanski birer gol attı. Tadic bir gol, bir asistle oynadı. Bir topu direkten dönen İrfan Can rakip kaleyi 4 kez yokladı, 53 kez topla buluştu ve yüzde 82.4'lük pas isabeti sağladı. Süper Lig'de geride kalan 15 maçın 15'inde de görev alan bu dört oyuncudanAsist yaparak takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.Beşiktaş derbisini boş geçse deCengiz Ünder'e formayı kaptırmadı.ezon başında Diego Rossi'yiFenerbahçe, oyuncunun takımının1 milyondolar (yaklaşık 30 milyon TL) başarıbonusu kazandı. Sarı-lacivertliler,Amerika ekibininUruguaylı futbolcu, Columbus ile busezon 16 maçta 5 gol-6 asiste imza attı. 25yaşındaki kanat forvet, F.Bahçe ile 90 maçoynamış, 10 gol-20 asistlik katkı vermişti.yönetimi, Beşiktaş derbisinin ardından Samandıra'da toplanarak, hakem hatalarıyla ilgili görüntülü rapor hazırlattı. Maç içindeilgili oluşturulan rapor, TFF'ye gönderildi. Hakem Atilla Karaoğlan'ın, Szymanski'nin düşürüldüğü penaltı pozisyonuna çok yakın olduğu ve görmemesinin imkânsız olduğu belirtilen raporda, iki penaltı kararının da VAR'a bırakılmasının arkasında bir mesaj olup olmadığı soruldu.