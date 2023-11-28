Manu’ya yok Kopenhag’a mucize

Galatasaray'a Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. 27 yaşındaki oyuncunun MR'ında sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edildi.yarın oynanacak kritik Manchester United maçında sahada olamayacak. Sağlık heyeti, oyuncunun tedavisine hemen başlarken Sanchez'in 12 Aralık'ta Danimarka'da oynanacak Kopenhag maçına yetiştirilmesi ise mucize olarak görülüyor.Stoperdeki bir diğer sakatlık yaşayan isim olan Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisi de dün devam etti.Gitmek istiyorum modundaAbdülkerim ile uyumu sağlamış ve çok faydalı oynarken Şampiyonlar Ligi'nde iki kritik maç öncesinde sakatlanması elbette önemli kayıp ama Buruk'un iki kulvardaki rakiplerinin sakatlar listesi de bir hayli kalabalık.Yarın İngilizlere karşı Okan Buruk, onun yerine Nelsson'u değil Kaan Ayhan'ı tercih edebilir. Süreklimodunda takılan Nelsson da 2 Şampiyonlar Ligi ve Adana Demirspor maçında varsa kendini izleyenler, ortaya iyi futbol koyup hayalleri neyse sahadaki gerçekleriyle ona yaklaşmalı.