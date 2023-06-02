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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Marcao’ya %50 engeli!

Marcao’ya %50 engeli!

Sevilla, Avrupa’da şampiyon olunca G.Saray, Marcao için 1 milyon Euro daha bonservis bonusu alacaktı. Ancak oyuncu %50’den az forma giyince 22 milyon TL uçtu

G.Saray, sezon başında Marcao'yu 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya satmıştı. Sözleşmeye koyulan bonus maddelerinden biri olan Avrupa Ligi şampiyonluğu gerçekleşti. Roma'yı deviren İspanyollar, kupayı müzesine götürürken başarılı isim için sarı-kırmızılı kulübe 1 milyon Euro daha ödeneceği gündeme geldi. Ancak sözleşmedeki bir detay bonusa engel oldu. 1 milyon Euro ek ödeme için Marcao'nun Avrupa Ligi maçlarının en az yarısında oynaması gerekiyordu. PSV, F.Bahçe, M.United, Juventus ve Roma ile 9 maç oynayan Sevilla'da Marcao sadece 3 kez forma şansı buldu. Brezilyalı stoper, %50 kriterini karşılamadığı için bonus gerçeğe dönüşmedi.

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Marcao’ya %50 engeli!
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