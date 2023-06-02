Marcao’ya %50 engeli!

Sevilla, Avrupa’da şampiyon olunca G.Saray, Marcao için 1 milyon Euro daha bonservis bonusu alacaktı. Ancak oyuncu %50’den az forma giyince 22 milyon TL uçtu
G.Saray, sezon başında Marcao'yu 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya satmıştı. Sözleşmeye koyulan bonus maddelerinden biri olan Avrupa Ligi şampiyonluğu gerçekleşti. Roma'yı devirenİspanyollar, kupayı müzesine götürürkenbaşarılı isim için sarı-kırmızılı kulübe 1 milyonEuro daha ödeneceği gündeme geldi. Ancak sözleşmedeki bir detay bonusa engel oldu. 1milyon Euro ek ödeme için Marcao'nunAvrupa Ligi maçlarının en az yarısındaoynaması gerekiyordu. PSV, F.Bahçe,M.United, Juventus ve Roma ile 9 maç oynayan Sevilla'da Marcao sadece 3 kez forma şansı buldu. Brezilyalı stoper, %50 kriterini karşılamadığı için bonus gerçeğe dönüşmedi.