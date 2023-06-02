Marcao’ya %50 engeli!

.Saray, sezon başında Marcao'yubonservis bedeli karşılığındasatmıştı. Sözleşmeye koyulan bonus maddelerinden biri olan Avrupa Ligi şampiyonluğu gerçekleşti.Ancak sözleşmedeki bir detay bonusa engel oldu.ile 9 maç oynayan Sevilla'da Marcao sadece 3 kez forma şansı buldu. Brezilyalı stoper, %50 kriterini karşılamadığı için bonus gerçeğe dönüşmedi.