Maskeli kral rekor peşinde

geldiği Galatasaray'a tutkuyla bağlanan Victor Osimhen, sergilediği performansla sarıkırmızılı takımı çifte şampiyonluk yolunda iddialı konuma getirdi. Süper Lig'de kaydettiği 20 golle krallıkta zirvede olan Osimhen, kupada duble yaparak Fenerbahçe'yi yıktı.Napoli'yi şampiyonluğa taşıdığı 2022-23 sezonunu 31 gol-4 asistle tamamlayan Osimhen, Galatasaray formasıyla 32 maçta 33 gollük skor katkısı sağladı. Yıldız oyuncuyu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 9 maç daha bekliyor. 26 yaşındaki futbolcu, 4 kez daha ağları havalandırırsa en fazla gol attığı sezonu yaşayacak. Bonservisi Napoli'de olan Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili kararı sezon sonuna bıraktı.