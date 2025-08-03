Maskesiz kral Torreira!

Yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçını da kazanan Galatasaray, son sınavında Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Leroy Sane'nin de forma giydiği mücadelede Cimbom'un iki golünü de Gabriel Sara'nın asistinde Lucas Torreira attı.Torreira, geçen sezonun son 5 haftasında 3 kez fileleri havalandırmıştı. Mücadelede 63 dakika sahada kalan yeni transfer Sane ise 42 kez topla buluşurken 29 pasının 26'sı isabetliydi. Şut atamayan Sane, girdiği 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.