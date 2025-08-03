Maskesiz kral Torreira!

Yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçını da kazanan Galatasaray, son sınavında Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Leroy Sane'nin de forma giydiği mücadelede Cimbom'un iki golünü de Gabriel Sara'nın asistinde Lucas Torreira attı. 1.66 boyundaki Uruguaylı orta sahanın, ilk golü kafa vuruşuyla kaydetmesi dikkat çekti.
Torreira, geçen sezonun son 5 haftasında 3 kez fileleri havalandırmıştı. Mücadelede 63 dakika sahada kalan yeni transfer Sane ise 42 kez topla buluşurken 29 pasının 26'sı isabetliydi. Şut atamayan Sane, girdiği 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.