‘Mata’ matik zamanı!

Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata, yaz dönemini kamp yapmadan geçirdi. Bireysel antrenmanlara devam eden Mata, yeni hocası Okan Buruk tarafından fizik olarak hazır görülmedi.1 Ekim'de Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosuna alınacak olan Juan Mata, ilk 11 için biraz daha bekleyecek.Tecrübeli on numaranın takıma girmesiyle bir başka dünya yıldızı Mertens dinlenme şansı yakalayacak. 35 yaşındaki Mertens, 4 haftadır ilk 11'de sahaya çıkıyor. Mata dışında İcardi de milli arada özel program dahilinde ekstra çalışacak.