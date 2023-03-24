Matamatik tutmadı!

Transferin son günü bonservisi elinde bir şekilde Galatasaray'a gelen Juan Mata, 1+1 yıllık imza atmıştı.34 yaşındaki yıldız, son Konya deplasmanında 80. dakikada oyuna girince Galatasaray'da devam etme olasılığı kalmadı.Sadece 5 maçta 45 dakika kriterini karşılayan Juan Mata'nın 20 maç sayısına ulaşamayacağı için sezon sonunda ayrılması kesinlik kazandı.ARABAM.COM Konyaspor maçı sonrasında 4 günlük izin yapan sarıkırmızılı oyuncular Süper Lig hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluşan G.Saraylı futbolcular, dün de akşam idmanı ile Adana Demirspor karşılaşması için Okan Buruk yönetiminde çalıştı.