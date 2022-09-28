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Giriş Tarihi: 28.9.2022

Mata’ya yer aranıyor

MEHMET ÖZCAN
Mata’ya yer aranıyor

İstanbulspor maçındaki performansı ile göz dolduran Juan Mata için 3 farklı formül belirlendi. Deneyimli oyuncunun kullanılacağı bölgeye göre Galatasaray’ın ilk 11’i de değişecek

Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak sarıkırmızılı takımda son transfer Juan Mata'ya ilk 11'de yer aranıyor. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Mata, Oliveira ve Mertens'le forma rekabetine girdi. Oliveira yerine 8, Mertens yerine 10 numarada düşünülen İspanyol yıldız, hocası Okan Buruk'un yeni saha içi lideri olacak. Oliveira, Mata ve Mertens'in aynı anda sahada yer alma ihtimali de bulunuyor. Bu durumda Mertens forvete geçecek ve Gomis kulübeye çekilecek.

ICARDİ'NİN PERFORMANSI SORU İŞARETİ
Henüz istenen seviyeye gelmeyen Arjantinli yıldız İcardi'nin bu hafta da ilk 11'e girmesi çok zor. Adana Demirspor maçında +3 yerli kuralını ise Abdülkerim-Yunus- Kerem karşılayacak.

G.SARAY KULÜP ALDI!
SARI-KIRMIZILILARIN Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, Belçika'dan bir kulüp satın aldığı öğrenildi. Bu kulübün, 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi Farciennes olduğu aktarıldı.


2 SORU 2 CEVAP: Levent TÜZEMEN

Mutlaka Juan Mata'ya ayak uydurmaları gerekiyor

1-İcardi&Gomis arasında teknik heyet, Adana Demirspor maçında tercihini kimden yana kullanmalı?

G.Saray, Adana Demirspor'a karşı geniş alanda oynamamalı. Çünkü Montella'nın taktiği ile Adana, kontratak futbolu oynayıp etkili oluyor. Okan Buruk, Mertens'i santrfor oynatıp Icardi-Gomis ve Seferovic'i kulübede oturtursa ağır eleştiri alır. Icardi, ilk 11'de oynamalı. Güçlü fiziği ile rakip defansı çok yıpratır. Özellikle Dubois sol bek oynarsa ve etkili ortalar yaparsa Icardi pozisyon bulur. Icardi, çalışkanlığının yanı sıra gezinen santrfor tipi olduğu için rakip defans tarafından kolay marke edilemez. Yorulursa yerini Bafetimbi Gomis'e bırakmalı.

2-Juan Mata, İstanbulspor maçındaki performansı sonrasında ilk 11'e alınmalı mı? İspanyol yıldız girerse kimin yerine oynamalı?

Mata bu formu ile ilk 11'de başlamalı. İstanbulspor maçında Mata'lı oyuna takım, mükemmel karşılık verdi. Mata oynarsa Mertens kulübeye gelir. Çünkü bu iki oyuncu birbirlerini tamamlayacaktır. Mata oyun zekası, çabuk düşünmesi, ayağındaki topları hızlı pasa çevirmesi ile müthiş göz doldurdu. İspanyol yıldız tam bir oyun lideri gibi davranıyor. Mata'nın çabuk düşüncesine kanatlarda oynayacak Kerem ve Yunus'un ayak uydurması, hazır olması gerekir. Mata pas atarken topun şiddetini ve hızını mükemmel ayarlıyor. Duran toplardaki etkili ortaları, Icardi'nin kafa vuruşlarında etkili olmasını sağlar.

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