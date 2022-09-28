Mata’ya yer aranıyor

İstanbulspor maçındaki performansı ile göz dolduran Juan Mata için 3 farklı formül belirlendi. Deneyimli oyuncunun kullanılacağı bölgeye göre Galatasaray’ın ilk 11’i de değişecek
Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak sarıkırmızılı takımda son transfer Juan Mata'ya ilk 11'de yer aranıyor. 8 ve 10 numara pozisyonlarındaoynayan Mata, Oliveirave Mertens'le forma rekabetinegirdi. Oliveira yerine 8, Mertens yerine 10 numarada düşünülen İspanyol yıldız, hocası Okan Buruk'un yeni saha içi lideri olacak. Oliveira, Mata ve Mertens'in aynı anda sahada yer alma ihtimali de bulunuyor. Bu durumdaMertens forvete geçecek veGomis kulübeye çekilecek.
ICARDİ'NİN PERFORMANSI SORU İŞARETİ
Henüz istenen seviyeye gelmeyen Arjantinli yıldız İcardi'nin bu hafta da ilk 11'e girmesi çok zor. Adana Demirspor maçında +3yerli kuralını ise Abdülkerim-Yunus-Kerem karşılayacak.
G.SARAY KULÜP ALDI!
SARI-KIRMIZILILARIN Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, Belçika'dan bir kulüp satın aldığı öğrenildi. Bu kulübün, 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi Farciennes olduğu aktarıldı.
2 SORU 2 CEVAP: Levent TÜZEMEN
Mutlaka Juan Mata'ya ayak uydurmaları gerekiyor
1-İcardi&Gomis arasında teknik heyet, AdanaDemirspor maçında tercihini kimden yana kullanmalı?
G.Saray, Adana Demirspor'a karşı geniş alanda oynamamalı.Çünkü Montella'nın taktiği ile Adana, kontratakfutbolu oynayıp etkili oluyor. Okan Buruk, Mertens'isantrfor oynatıp Icardi-Gomis ve Seferovic'i kulübedeoturtursa ağır eleştiri alır. Icardi, ilk 11'de oynamalı.Güçlü fiziği ile rakip defansı çok yıpratır. Özellikle Duboissol bek oynarsa ve etkili ortalar yaparsa Icardi pozisyonbulur. Icardi, çalışkanlığının yanı sıra gezinen santrfor tipiolduğu için rakip defans tarafından kolay marke edilemez.Yorulursa yerini Bafetimbi Gomis'e bırakmalı.
2-Juan Mata, İstanbulspor maçındaki performansısonrasında ilk 11'e alınmalı mı? İspanyol yıldız girersekimin yerine oynamalı?
Mata bu formu ile ilk 11'de başlamalı. İstanbulspor maçındaMata'lı oyuna takım, mükemmel karşılık verdi. Mataoynarsa Mertens kulübeye gelir. Çünkü bu iki oyuncubirbirlerini tamamlayacaktır. Mata oyun zekası, çabukdüşünmesi, ayağındaki topları hızlı pasa çevirmesi ilemüthiş göz doldurdu. İspanyol yıldız tam bir oyun liderigibi davranıyor. Mata'nın çabuk düşüncesinekanatlarda oynayacak Kerem ve Yunus'un ayakuydurması, hazır olması gerekir. Mata pasatarken topun şiddetini ve hızını mükemmelayarlıyor. Duran toplardaki etkili ortaları,Icardi'ninkafa vuruşlarındaetkili olmasınısağlar.