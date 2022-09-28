Mata’ya yer aranıyor

Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak sarıkırmızılı takımda son transfer Juan Mata'ya ilk 11'de yer aranıyor.Oliveira yerine 8, Mertens yerine 10 numarada düşünülen İspanyol yıldız, hocası Okan Buruk'un yeni saha içi lideri olacak. Oliveira, Mata ve Mertens'in aynı anda sahada yer alma ihtimali de bulunuyor.Henüz istenen seviyeye gelmeyen Arjantinli yıldız İcardi'nin bu hafta da ilk 11'e girmesi çok zor.SARI-KIRMIZILILARIN Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, Belçika'dan bir kulüp satın aldığı öğrenildi. Bu kulübün, 3. Lig ekibiolduğu aktarıldı., Adana Demirspor'a karşı geniş alanda oynamamalı.Çünkü Montella'nın taktiği ile Adana, kontratakfutbolu oynayıp etkili oluyor.Icardi, ilk 11'de oynamalı.Güçlü fiziği ile rakip defansı çok yıpratır. Özellikle Duboissol bek oynarsa ve etkili ortalar yaparsa Icardi pozisyonbulur. Icardi, çalışkanlığının yanı sıra gezinen santrfor tipiolduğu için rakip defans tarafından kolay marke edilemez.bu formu ile ilk 11'de başlamalı. İstanbulspor maçındaMata'lı oyuna takım, mükemmel karşılık verdi.Çünkü bu iki oyuncubirbirlerini tamamlayacaktır. Mata oyun zekası, çabukdüşünmesi, ayağındaki topları hızlı pasa çevirmesi ilemüthiş göz doldurdu. İspanyol yıldız tam bir oyun liderigibi davranıyor. Mata'nın çabuk düşüncesinekanatlarda oynayacak Kerem ve Yunus'un ayakuydurması, hazır olması gerekir.Duran toplardaki etkili ortaları,Icardi'ninkafa vuruşlarındaetkili olmasınısağlar.