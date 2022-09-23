Mauro İcardi ve Nara çifti ayrıldı

Galatasaraylı Mauro İcardi ile eşi ve menajeri Wanda Nara ayrılık kararı aldı… Haberi Wanda Nara, Instagram hesabından duyururken şu ifadeleri kullandı: "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Buayrılık hakkında daha ayrıntılı biripucu vermeyeceğim. Lütfen sadecebenim için değil, çocuklarımıziçin de anlayabilmenizirica ediyorum." İcardi herhangi bir paylaşımda bulunmazken, medyatik çiftin 8 yıllık evliliği çıkan dedikodular nedeniyle bir süredir sallantıdaydı. Nara, Arjantinli golcünün transfer sürecinde de İstanbul'a gelip sarı-kırmızılıyöneticilerle görüşmüştü.