Mauro İcardi ve Nara çifti ayrıldı

Galatasaraylı Mauro İcardi ile eşi ve menajeri Wanda Nara ayrılık kararı aldı… Haberi Wanda Nara, Instagram hesabından duyururken şu ifadeleri kullandı: "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum.İcardi herhangi bir paylaşımda bulunmazken, medyatik çiftin 8 yıllık evliliği çıkan dedikodular nedeniyle bir süredir sallantıdaydı. Nara, Arjantinli golcünün transfer sürecinde de