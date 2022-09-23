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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Mauro İcardi ve Nara çifti ayrıldı

Mauro İcardi ve Nara çifti ayrıldı
Galatasaraylı Mauro İcardi ile eşi ve menajeri Wanda Nara ayrılık kararı aldı… Haberi Wanda Nara, Instagram hesabından duyururken şu ifadeleri kullandı: "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum." İcardi herhangi bir paylaşımda bulunmazken, medyatik çiftin 8 yıllık evliliği çıkan dedikodular nedeniyle bir süredir sallantıdaydı. Nara, Arjantinli golcünün transfer sürecinde de İstanbul'a gelip sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmüştü.

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Mauro İcardi ve Nara çifti ayrıldı
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