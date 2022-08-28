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Giriş Tarihi: 28.8.2022 11:48 Son Güncelleme: 28.8.2022 12:02

Mauro Icardi ya Galatasaray'a ya Sevilla'ya

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Mauro Icardi ya Galatasaray’a ya Sevilla’ya

Galatasaray, Mauro İcardi için PSG’ye 8 milyon Euro’luk maaşının 3 milyonunu ödemeyi teklif etti. Eşi ve menajeri Wanda Nara, ise Arjantinli golcü için yeni adres olarak Galatasaray ve Sevilla'nın kaldığını söyledi.

Galatasaray'ın listesinde yer alan Mauro Icardi transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. PSG ile yola devam etmeyecek olan Arjantinli yıldız için menajeri ve eşi Wanda Nara, Sarı-Kırmızılı kulüp ile de görüştü. Aslan, en son 3 milyon Euro maaş önerdi ve gerisinin PSG tarafından verilmesini teklif etti.

Fransız kulübü oyuncuyu göndermekten başka plan yapmazken bu transferde Sevilla da devrede. Wanda Nara, Arjantin basınına yaptığı açıklamada "Mauro'ya tavsiyede bulunabilir, ona fikir verebilirim. Ancak, önünde sonunda transfer için karar verecek kişi Mauro'dur" derken G.Saray ve Sevilla'nın bu transfere en yakın kulüp olduklarına da vurgu yaptı.

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Mauro Icardi ya Galatasaray'a ya Sevilla'ya
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