Mauro Icardi ya Galatasaray’a ya Sevilla’ya

Galatasaray'ın listesinde yer alan Mauro Icardi transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. PSG ile yola devam etmeyecek olan Arjantinli yıldız için menajeri ve eşi Wanda Nara, Sarı-Kırmızılı kulüp ile de görüştü. Aslan, en son 3 milyon Euro maaş önerdi ve gerisinin PSG tarafından verilmesini teklif etti.