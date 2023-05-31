Mayıslar Galatasaray’ın

Tüm Türkiye, sarı ve kırmızı renklere boyanırken Galatasaray taraftarı sınırları aştı, yurt dışında da kutlamalar yapıldı. Pazar günü Fenerbahçe derbisi, şampiyonluk kutlamalarına sahne olacakÖzbek'in 2017'de kurduğu kadro, Süper Lig'de üst üste iki sezon şampiyon olurken, Ocak 2018'de seçimi kaybeden Özbek başkanlığa veda etmişti. 4 sene sonra Haziran 2022'de tekrar koltuğa oturan Dursun Özbek, dün Galatasaray Başkanı olarak ilk şampiyonluk sevincini yaşadı. Özbek,dedi.SÜPER Lig'de şampiyonluğa ulaşarak 23. kez kupayı müzesine götüren G.Saray'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutladı. Erdoğan mesajında, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.yenilgisinden sonra oynadığı 4 maçı da kazanan Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğun yanında prim zengini oldular.