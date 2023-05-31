Mayıslar Galatasaray’ın

Tüm Türkiye, sarı ve kırmızı renklere boyanırken Galatasaray taraftarı sınırları aştı, yurt dışında da kutlamalar yapıldı. Pazar günü Fenerbahçe derbisi, şampiyonluk kutlamalarına sahne olacak
ÖZBEK: ARTIK HEDEF AVRUPA!
Dursun Özbek'in 2017'de kurduğu kadro, Süper Lig'de üst üste iki sezon şampiyon olurken, Ocak 2018'de seçimi kaybeden Özbek başkanlığa veda etmişti. 4 sene sonra Haziran 2022'de tekrar koltuğa oturan Dursun Özbek, dün Galatasaray Başkanı olarak ilk şampiyonluk sevincini yaşadı. Özbek, "Emeği geçen herkese teşekkürediyorum. Birinci günden son günekadar ilmek ilmek dokuduk. 23. şampiyonlukhayırlı olsun. Arkası da gelecek. Artıkönce Avrupa, sonra lig gelecek" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI
SÜPER Lig'de şampiyonluğa ulaşarak 23. kez kupayı müzesine götüren G.Saray'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutladı. Erdoğan mesajında, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
20 MİLYON TL PRİM Beşiktaş yenilgisinden sonra oynadığı 4 maçı da kazanan Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğun yanında prim zengini oldular. MedipolBaşakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor galibiyetlerindendolayı toplam 40 milyon TL ile ödüllendirilensarı-kırmızılı takıma, Ankaragücü zaferi için de20 milyon TL daha prim ödemesi yapılacak.