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Giriş Tarihi: 31.5.2023

Mayıslar Galatasaray’ın

Mayıslar Galatasaray’ın

Okan Buruk yönetimindeki yıldızlar karması Aslan, 3 sezonluk hasretine Başkent’te nokta koydu, tarihindeki 23. şampiyonluk kupasını kaldırdı

Tüm Türkiye, sarı ve kırmızı renklere boyanırken Galatasaray taraftarı sınırları aştı, yurt dışında da kutlamalar yapıldı. Pazar günü Fenerbahçe derbisi, şampiyonluk kutlamalarına sahne olacak

ÖZBEK: ARTIK HEDEF AVRUPA!
Dursun Özbek'in 2017'de kurduğu kadro, Süper Lig'de üst üste iki sezon şampiyon olurken, Ocak 2018'de seçimi kaybeden Özbek başkanlığa veda etmişti. 4 sene sonra Haziran 2022'de tekrar koltuğa oturan Dursun Özbek, dün Galatasaray Başkanı olarak ilk şampiyonluk sevincini yaşadı. Özbek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birinci günden son güne kadar ilmek ilmek dokuduk. 23. şampiyonluk hayırlı olsun. Arkası da gelecek. Artık önce Avrupa, sonra lig gelecek" dedi.




CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI
SÜPER Lig'de şampiyonluğa ulaşarak 23. kez kupayı müzesine götüren G.Saray'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutladı. Erdoğan mesajında, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.




20 MİLYON TL PRİM
Beşiktaş yenilgisinden sonra oynadığı 4 maçı da kazanan Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğun yanında prim zengini oldular. Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor galibiyetlerinden dolayı toplam 40 milyon TL ile ödüllendirilen sarı-kırmızılı takıma, Ankaragücü zaferi için de 20 milyon TL daha prim ödemesi yapılacak.

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