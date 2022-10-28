Mazereti çok telafisi yok!

Alanyaspor maçında sadece 2 puan kaybetmeyen G.Saray, 3 önemli fire verdi.vekırmızı kartla cezalı duruma düşerken, +3 yerli kuralında Okan Buruk'u rahatlatanda sakatlandı. Karagümrük deplasmanına bu oyuncularından yoksun çıkacak Galatasaray'da gergin bir bekleyiş söz konusu. 3 haftadır galip gelemeyen sarı-kırmızılı takım, 8. sıraya kadar gerilerken hakem tartışmaları sonrasında da moraller iyice bozuldu.Şimşek, iki sezon önce Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde Okan Buruk'u, Kadıköy'de 4-1 kaybettiği Fenerbahçe maçında oyundan atmıştı.Sarı-kırmızılı teknik heyet oyuncularını bu maça hazırlarken özellikle Alanyaspor karşılaşmasının ilk 30 dakikasını hatırlatıp o performansın altını çiziyor.Eksikler nedeniyle takım değişiyor.stopere geçerkenbugün ilk 11'e giriyor. Buruk, formda olan'dan vazgeçmeyeceku hafta izin yapmadan Karagümrük maçına hazırlanan Galatasaray'da Okan Buruk kadrosunu belirlemekte zorlandı. Sakatlığı geçmeyen Kazımcan'ın yokluğunda sol bekte Van Aanholt, Berkan ve Emre Taşdemir'i deneyen tecrübeli hocanınKaragümrük maçında cezalı Sacha Boey ve Abdülkerim'in yerine sağ bekteve stoperdegörev yapacak. +3 yerli kuralını Emin ve Emre ile birlikte Kerem karşılayacak.Karagümrük maçı öncesinde Muslera'ya hakeme itiraz konusunda uyarı geldi. Uruguaylı kaleci, kart görmesi halinde haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olacak.16 alatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan olayların ve kartların ardından PFDK'ya sevk edilen sarı-kırmızılı kulübün cezaları belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un maçın hakemi Ali Palabıyık'a yönelik sözlerine men çıkmazken 26 bin TL para cezası verildi. Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maçceza geldi.