Mazereti çok telafisi yok!

Son 3 maçta 7 puan kaybeden Aslan, hakem tartışmalarının odağında sahada. Boey-Abdülkerim ve Kazımcan’ın yokluğu planları bozarken teknik heyet gerginliği azaltmak için hafta boyu yoğun terapi uyguladı
Alanyaspor maçında sadece 2 puan kaybetmeyen G.Saray, 3 önemli fire verdi. Sacha Boey ve AbdülkerimBardakcı kırmızı kartla cezalı duruma düşerken, +3 yerli kuralında Okan Buruk'u rahatlatan Kazımcan Karataş da sakatlandı. Karagümrük deplasmanına bu oyuncularından yoksun çıkacak Galatasaray'da gergin bir bekleyiş söz konusu. 3 haftadır galip gelemeyen sarı-kırmızılı takım, 8. sıraya kadar gerilerken hakem tartışmaları sonrasında da moraller iyice bozuldu. AtatürkOlimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyiBahattin Şimşek yönetecek. Şimşek, iki sezon önce Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde Okan Buruk'u, Kadıköy'de 4-1 kaybettiği Fenerbahçe maçında oyundan atmıştı.
TAKIMA HAKEM UYARISI
Sarı-kırmızılı teknik heyet oyuncularını bu maça hazırlarken özellikle Alanyaspor karşılaşmasının ilk 30 dakikasını hatırlatıp o performansın altını çiziyor. Ayrıca hakem tartışmalarınıbir kenara bırakarak futbolaodaklanmaları için maç öncesindebir uyarıda daha bulundu.
DUBOIS SAĞA, EMİN STOPERE
Eksikler nedeniyle takım değişiyor. Emin Bayram stopere geçerken Duboisbugün ilk 11'e giriyor. Buruk, formda olan Rashica'dan vazgeçmeyecek Bu hafta izin yapmadan Karagümrük maçına hazırlanan Galatasaray'da Okan Buruk kadrosunu belirlemekte zorlandı. Sakatlığı geçmeyen Kazımcan'ın yokluğunda sol bekte Van Aanholt, Berkan ve Emre Taşdemir'i deneyen tecrübeli hocanın son taktik çalışmada Emre'yioynattığı öğrenildi. Karagümrük maçında cezalı Sacha Boey ve Abdülkerim'in yerine sağ bekte LeoDubois ve stoperde Emin Bayram görev yapacak. +3 yerli kuralını Emin ve Emre ile birlikte Kerem karşılayacak. Hücum hattındaİcardi-Mertens ikilisi bozulmayacak,formda olan Rashicayine 11'de şans bulacak.
İTIRAZ ETME MUSLERA!
Karagümrük maçı öncesinde Muslera'ya hakeme itiraz konusunda uyarı geldi. Uruguaylı kaleci, kart görmesi halinde haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olacak. Kerem'in de 3sarı kartı bulunuyor.
ABDÜLKERİM DERBİDE YOK ERDEN TİMUR'A 21 GÜN CEZA
G 16 alatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan olayların ve kartların ardından PFDK'ya sevk edilen sarı-kırmızılı kulübün cezaları belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un maçın hakemi Ali Palabıyık'a yönelik sözlerine men çıkmazken 26 bin TL para cezası verildi. Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç (Karagümrükve Beşiktaş) ceza geldi. Sportif A.Ş. Başkan VekiliErden Timur'a da resmi siteden yapılan açıklamalarnedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti çıktı.