Mert Müldür için aynı tarife!

Her sezon Türk takımlarının gündemine gelen Mert Müldür için bir kez daha yarış var. Rapid Wien sonrasında kariyerine Sassoulo'da devam eden 24 yaşındaki oyuncu savunmanın her bölgesinde oynayabilmesi nedeniyle bir kez daha ezeli rakiplerin radarında.. Sassoulo ise 4.7 milyon Euro'ya 2019'da kadrosuna kattığı oyuncu için 5 milyon Euro istediğini açıklayıp iki kulübün fiyat yükseltmesini istedi.