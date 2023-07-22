Mert Müldür için aynı tarife!

G.Saray ile F.Bahçe, stoper ve sağ bek olarak forma giyebilen 24 yaşındaki oyuncuyu almak adına Sassoulo’ya 4 milyon Euro teklif sundu
Her sezon Türk takımlarının gündemine gelen Mert Müldür için bir kez daha yarış var. Rapid Wien sonrasında kariyerine Sassoulo'da devam eden 24 yaşındaki oyuncu savunmanın her bölgesinde oynayabilmesi nedeniyle bir kez daha ezeli rakiplerin radarında. Kulübü ile1 sezon daha kontratı bulunan ve AMilli Takım'ın formasını da giyen MertMüldür için F.Bahçe ile G.Saray, İtalyanekibine 4'er milyon Euro'luk tekliflerini iletti. Sassoulo ise 4.7 milyon Euro'ya 2019'da kadrosuna kattığı oyuncu için 5 milyon Euro istediğini açıklayıp iki kulübün fiyat yükseltmesini istedi.