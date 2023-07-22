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Giriş Tarihi: 22.7.2023

Mert Müldür için aynı tarife!

Mert Müldür için aynı tarife!

G.Saray ile F.Bahçe, stoper ve sağ bek olarak forma giyebilen 24 yaşındaki oyuncuyu almak adına Sassoulo’ya 4 milyon Euro teklif sundu

Her sezon Türk takımlarının gündemine gelen Mert Müldür için bir kez daha yarış var. Rapid Wien sonrasında kariyerine Sassoulo'da devam eden 24 yaşındaki oyuncu savunmanın her bölgesinde oynayabilmesi nedeniyle bir kez daha ezeli rakiplerin radarında. Kulübü ile 1 sezon daha kontratı bulunan ve A Milli Takım'ın formasını da giyen Mert Müldür için F.Bahçe ile G.Saray, İtalyan ekibine 4'er milyon Euro'luk tekliflerini iletti. Sassoulo ise 4.7 milyon Euro'ya 2019'da kadrosuna kattığı oyuncu için 5 milyon Euro istediğini açıklayıp iki kulübün fiyat yükseltmesini istedi.

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Mert Müldür için aynı tarife!
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