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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Mert Müldür resti çekti: İndirim yapın

Mert Müldür resti çekti: İndirim yapın
Savunmaya takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, hem stoper hem de sağ bek rotasyonunu güçlendirmek için Mert Müldür ile temaslarını sıklaştırdı. 24 yaşındaki oyuncu ile yıllık 1.5 milyon Euro'ya anlaşan G.Saray yönetimi, kulübü Sassuolo'nun da kapısını çaldı. İtalyanlar, 4.5 milyon Euro'dan pazarlıklara başlayıp 4 milyon Euro'ya gerilerken Cimbom ise bu bedeli yüksek buldu ve son teklif olarak 1.5 milyon Euro önerdi. Kulübüyle 1 sezon kontratı kalan milli oyuncu, "Ben G.Saray ile anlaştım. İndirim yapın, gitmek istiyorum" dedi.

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Mert Müldür resti çekti: İndirim yapın
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