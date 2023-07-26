Mert Müldür resti çekti: İndirim yapın

Savunmaya takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, hem stoper hem de sağ bek rotasyonunu güçlendirmek için Mert Müldür ile temaslarını sıklaştırdı. 24 yaşındaki oyuncu ile yıllık 1.5 milyon Euro'ya anlaşan G.Saray yönetimi, kulübü Sassuolo'nun da kapısını çaldı. İtalyanlar,4.5 milyon Euro'danpazarlıklara başlayıp4 milyon Euro'yagerilerken Cimbomise bu bedeli yüksek bulduve son teklif olarak 1.5 milyonEuro önerdi. Kulübüyle 1 sezon kontratı kalan milli oyuncu, "Ben G.Saray ileanlaştım. İndirimyapın, gitmekistiyorum" dedi.