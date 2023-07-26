Mert Müldür resti çekti: İndirim yapın

Savunmaya takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, hem stoper hem de sağ bek rotasyonunu güçlendirmek için Mert Müldür ile temaslarını sıklaştırdı. 24 yaşındaki oyuncu ile yıllık 1.5 milyon Euro'ya anlaşan G.Saray yönetimi, kulübü Sassuolo'nun da kapısını çaldı.Kulübüyle 1 sezon kontratı kalan milli oyuncu,dedi.