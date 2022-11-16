Mertens dünden razı!

25 maçta ilk 11’de oynaması halinde sözleşmesi uzayacak olan 35 yaşındaki futbolcu, Japonya’dan gelen cazip teklifi geri çevirerek şimdiden sarı-kırmızılı ekipten ayrılmayacağını göstermiş oldu
Juventus'tan aldığı teklife rağmen Galatasaray'ı seçen Dries Mertens, doğru tercih yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Dünya Kupası'nda Belçika için ter dökecek yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından "Bugüzel kulüpteki ilk aylarım muhteşemgeçti. Daha iyi bir karşılamadileyemezdim. Taraftarlar vestadyumdaki atmosfer tarif edilemez.Yakında görüşmek üzere" mesajını yazdı. 1+1 yıllık imza atan Mertens'in sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için 25 maça ilk 11'de başlaması gerek. 10 haftadır Aslan'ın bankosu olan 35 yaşındaki futbolcu, formunu koruması ve sakatlık yaşamaması halinde rahatlıkla 25 maç sayısına ulaşacak.
VİSSEL KOBE'YE 'HAYIR' DEDİ
Japonya'dan teklif alan Belçikalı oyuncu, Vissel Kobe'ye 'Hayır' dedi ve kariyerine G.Saray'da devam edeceğini söyledi. Mertens bir anlamda sarı-kırmızılı kulüpten önce opsiyonu kullanmış oldu. Teknik heyetin performansından memnun olduğu oyuncuya, imza parası ile birlikte 4 milyon Euro verildi. Mertens'e gelecek sezonise 2.9 milyon Euroödenecek.