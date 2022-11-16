Mertens dünden razı!

Juventus'tan aldığı teklife rağmen Galatasaray'ı seçen Dries Mertens, doğru tercih yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Dünya Kupası'nda Belçika için ter dökecek yıldız futbolcu, sosyal medya hesabındanmesajını yazdı. 1+1 yıllık imza atan Mertens'in sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için 25 maça ilk 11'de başlaması gerek. 10 haftadır Aslan'ın bankosu olan 35 yaşındaki futbolcu, formunu koruması ve sakatlık yaşamaması halinde rahatlıkla 25 maç sayısına ulaşacak.Japonya'dan teklif alan Belçikalı oyuncu, Vissel Kobe'ye 'Hayır' dedi ve kariyerine G.Saray'da devam edeceğini söyledi. Mertens bir anlamda sarı-kırmızılı kulüpten önce opsiyonu kullanmış oldu. Teknik heyetin performansından memnun olduğu oyuncuya, imza parası ile birlikteverildi.