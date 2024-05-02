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Giriş Tarihi: 3.5.2024

Mertens Napoli’ye bağlı

Mertens Napoli’ye bağlı

İtalyan kulübü, eski yıldızına teklif yaptı. Napoli’nin yeni hocası kabul ederse Mertens 1 yıl oyuncu sonrasında ise antrenör olarak Çizme ekibine dönecek

Muslera, Torreira, Barış Alper, Kaan Ayhan ve Abdülkerim'in imzaları sonrasında gözler de Dries Mertens'e çevrilmişti. Dün yapılan ödül töreninde "Ailemle beraber burda çok mutluyum. Ama kalıp kalmayacağım henüz belli değil" diyen Belçikalı oyuncunun yaşadığı sürecin perde arkası da ortaya çıktı. Napoli yönetimi, takımın başına getirmeyi planladığı yeni teknik heyet ile konuşup 37 yaşındaki Mertens'i 1 sezon futbolcu, sonrasında ise yardımcı antrenör olarak kullanmak istiyor. Napoli'nin, Mertens'e önerdiği teklifi yeni teknik direktör de onaylarsa yıldız on numara eski kulübüne dönecek. Aksi halde ise Galatasaray'da 1 sezon daha devam edecek.
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Mertens Napoli’ye bağlı
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