Mertens Napoli’ye bağlı

Muslera, Torreira, Barış Alper, Kaan Ayhan ve Abdülkerim'in imzaları sonrasında gözler de Dries Mertens'e çevrilmişti. Dün yapılan ödül törenindediyen Belçikalı oyuncunun yaşadığı sürecin perde arkası da ortaya çıktı. Napoli yönetimi, takımın başına getirmeyi planladığı yeni teknik heyet ile konuşup 37 yaşındaki Mertens'i 1 sezon futbolcu, sonrasında ise yardımcı antrenör olarak kullanmak istiyor. Napoli'nin, Mertens'e önerdiği teklifi yeni teknik direktör de onaylarsa yıldız on numara eski kulübüne dönecek.