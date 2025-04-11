Mertens: Zorla çay içiriyorlar!

2 şampiyonluk kupası kaldıran ve sezon sonunda kariyerine nokta koymaya hazırlanan Dries Mertens, Türkiye'deki günlerini anlatırken Victor Osimhen ile ilgili de çarpıcı sözler kullandı. Türk halkının her zaman kendisine çok sıcak davrandığını belirten Mertens, "Türkiye'de yaşayınca Türk insanlarını tanımak istiyorsunuz. Antalya'ya, Trabzon'a ya da İzmir'e gidiyorsunuz ve onların ne kadar sıcak insanlar olduğunu görüyorsunuz. Ülkeleriyle gurur duyuyorlar. Türk halkı gururlu ve bunu sana göstermek istiyor. Mesela çay ya da yemek... Sana çay içiriyorlar, adeta zorla içiriyorlar" diye konuştu.



Dünyanın en iyi 3 forvetinden biri

"VICTOR Osimhen'i buraya ben getirdim. Victor şu anda dünyanın en iyi üç forvetinden birisi. Aramızda çok iyi bir iletişim var. Onun bir takım için neler yapabileceğini biliyorum. Napoli'nin şampiyonluğunun en önemli ismiydi."