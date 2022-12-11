Mertens’i oğlum önerdi!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında soruları yanıtladı. Genç oyuncularla ilgili olumlu görüş belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı,dedi. 14 haftalık fikstürlerinin zorlu olduğunu da vurgulayan Buruk,Fikstür açıklandığında bir arkadaşım,dedi. İkinci yarı bizim için avantaj olacak" ifadelerini kullandı. "İcardi'nin kalmasını ister misiniz?" sorusunayanıtını verdi.Cristiano Ronaldo hakkında dadeğerlendirmesinde bulundu.Ciddi bir rahatsızlık atlatan oğlu Ali Yiğit'tende bahseden Buruk, "Futbolu ve oyuncularıçok iyi biliyor. Bazen bize bir şeyler söylüyor.Mertens'i ilk o bana önermişti" diye konuştu.