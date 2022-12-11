Mertens’i oğlum önerdi!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Belçikalı oyuncuyu oğlu Ali Yiğit sayesinde aldıklarını söyledi. Süper Lig’in kalan kısmında da fikstür avantajları olduğunu vurguladı
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında soruları yanıtladı. Genç oyuncularla ilgili olumlu görüş belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Geleceğimizsağlam, gençlerden bir tane ilk 11 çıkabilir" dedi. 14 haftalık fikstürlerinin zorlu olduğunu da vurgulayan Buruk, "8 deplasman, 5 iç sahamaçı oynadık. Fikstür açıklandığında bir arkadaşım, 'Tam hoca kovduracak fikstür' dedi. İkinci yarı bizim için avantaj olacak" ifadelerini kullandı. "İcardi'nin kalmasını ister misiniz?" sorusuna "Hepimiz isteriz ama erken konuşuyoruz.Sezonu bitirmek lazım" yanıtını verdi.
RONALDO'YU TAKIMDA İSTERİM
Cristiano Ronaldo hakkında da "Ne kadariyi oyuncu olursa hocalar ister. Hocaların istemesibitmez" değerlendirmesinde bulundu.Ciddi bir rahatsızlık atlatan oğlu Ali Yiğit'tende bahseden Buruk, "Futbolu ve oyuncularıçok iyi biliyor. Bazen bize bir şeyler söylüyor.Mertens'i ilk o bana önermişti" diye konuştu.