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Giriş Tarihi: 12.12.2022

Mertens’i oğlum önerdi!

Mertens’i oğlum önerdi!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Belçikalı oyuncuyu oğlu Ali Yiğit sayesinde aldıklarını söyledi. Süper Lig’in kalan kısmında da fikstür avantajları olduğunu vurguladı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında soruları yanıtladı. Genç oyuncularla ilgili olumlu görüş belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Geleceğimiz sağlam, gençlerden bir tane ilk 11 çıkabilir" dedi. 14 haftalık fikstürlerinin zorlu olduğunu da vurgulayan Buruk, "8 deplasman, 5 iç saha maçı oynadık. Fikstür açıklandığında bir arkadaşım, 'Tam hoca kovduracak fikstür' dedi. İkinci yarı bizim için avantaj olacak" ifadelerini kullandı. "İcardi'nin kalmasını ister misiniz?" sorusuna "Hepimiz isteriz ama erken konuşuyoruz. Sezonu bitirmek lazım" yanıtını verdi.

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Cristiano Ronaldo hakkında da "Ne kadar iyi oyuncu olursa hocalar ister. Hocaların istemesi bitmez" değerlendirmesinde bulundu. Ciddi bir rahatsızlık atlatan oğlu Ali Yiğit'ten de bahseden Buruk, "Futbolu ve oyuncuları çok iyi biliyor. Bazen bize bir şeyler söylüyor. Mertens'i ilk o bana önermişti" diye konuştu.

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Mertens’i oğlum önerdi!
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