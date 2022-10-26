Mertens&İcardi A.Ş.

Alanyaspor maçında ilk gollerini atan Mauro İcardi ve Dries Mertens'in performansı, hakem Ali Palabıyık yüzünden gölgede kaldı!Sezon başından bu yana forvette Seferovic ve Gomis, 10 numara pozisyonunda Emre Akbaba ve Mata gibi isimleri kullanan Buruk, sonunda doğru ikiliyi buldu:Teknik direktör Okan Buruk, sakatlık yaşamadıkları ya da cezalı duruma düşmedikleri sürece forvette İcardi'den, 10 numara pozisyonunda Mertens'ten vazgeçmeyecek. Karagümrük deplasmanında Alanyaspor maçındaki hücum hattı aynı kalacak.LİGDE NE YAPTI? Maç:Gol:Asist:Maç başı şut:Pas:Dripling:LİGDE NE YAPTI? Maç:Gol:Asist:Maç başı şut:Pas:Dripling: