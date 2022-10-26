Mertens&İcardi A.Ş.

Alanya maçında İcardi 1 gol atarken asistinde ise Mertens ağları buldu. Teknik heyet, uyum sürecini aşan yıldızlarını artık birlikte kullanacak ve değişime gitmeyecek
Alanyaspor maçında ilk gollerini atan Mauro İcardi ve Dries Mertens'in performansı, hakem Ali Palabıyık yüzünden gölgede kaldı! 45 dakika birlikte oynayanve 6 gol pozisyonuna girenMertens-İcardi ikilisine teknikdirektör Okan Buruktam not verdi. Sezon başından bu yana forvette Seferovic ve Gomis, 10 numara pozisyonunda Emre Akbaba ve Mata gibi isimleri kullanan Buruk, sonunda doğru ikiliyi buldu: Mertens&İcardi. Teknik direktör Okan Buruk, sakatlık yaşamadıkları ya da cezalı duruma düşmedikleri sürece forvette İcardi'den, 10 numara pozisyonunda Mertens'ten vazgeçmeyecek. Karagümrük deplasmanında Alanyaspor maçındaki hücum hattı aynı kalacak. Kanatlarda Rashica veKerem, önlerinde Mertens veileri uçta İcardi görev yapacak.Yunus, Mata ve Gomis ise kulübedenhamle oyuncuları olarak ikinciyarıda şans bulacak.
MERTENS
LİGDE NE YAPTI? Maç: 9 Gol: 1 Asist: -Maç başı şut: 1.6Pas: %82Dripling: 0.8
İCARDİ
LİGDE NE YAPTI? Maç: 3 Gol: 1 Asist: 1Maç başı şut: 2.0Pas: %74Dripling: 0.7