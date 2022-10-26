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Giriş Tarihi: 26.10.2022

Mertens&İcardi A.Ş.

MEHMET ÖZCAN
Mertens&İcardi A.Ş.

Alanya maçında İcardi 1 gol atarken asistinde ise Mertens ağları buldu. Teknik heyet, uyum sürecini aşan yıldızlarını artık birlikte kullanacak ve değişime gitmeyecek

Alanyaspor maçında ilk gollerini atan Mauro İcardi ve Dries Mertens'in performansı, hakem Ali Palabıyık yüzünden gölgede kaldı! 45 dakika birlikte oynayan ve 6 gol pozisyonuna giren Mertens-İcardi ikilisine teknik direktör Okan Buruk tam not verdi. Sezon başından bu yana forvette Seferovic ve Gomis, 10 numara pozisyonunda Emre Akbaba ve Mata gibi isimleri kullanan Buruk, sonunda doğru ikiliyi buldu: Mertens&İcardi. Teknik direktör Okan Buruk, sakatlık yaşamadıkları ya da cezalı duruma düşmedikleri sürece forvette İcardi'den, 10 numara pozisyonunda Mertens'ten vazgeçmeyecek. Karagümrük deplasmanında Alanyaspor maçındaki hücum hattı aynı kalacak. Kanatlarda Rashica ve Kerem, önlerinde Mertens ve ileri uçta İcardi görev yapacak. Yunus, Mata ve Gomis ise kulübeden hamle oyuncuları olarak ikinci yarıda şans bulacak.


MERTENS
LİGDE NE YAPTI? Maç: 9 Gol: 1 Asist: - Maç başı şut: 1.6 Pas: %82 Dripling: 0.8

İCARDİ
LİGDE NE YAPTI? Maç: 3 Gol: 1 Asist: 1 Maç başı şut: 2.0 Pas: %74 Dripling: 0.7

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Mertens&İcardi A.Ş.
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