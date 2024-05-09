Mertens’te mutlu son!

Futbol kariyerine nokta koyacağını açıkladığı sezonda coşup performansı uçuşa geçen Mertens, attığı ve attırdığı gollerle Galatasaray'a büyük katkı yapmaya devam ediyor.Ailesi ile İstanbul'da çok mutlu olan tecrübeli oyuncuya 3 milyon Euro maaş artı bonus teklif edildiği ve her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi.RAMS Park'ta sezon boyunca dolu tribünlere oynayan Galatasaray'ı pazar günü taraftarı deplasmanda da yalnız bırakmayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacakSarı-kırmızılı takımı pazar günü kritik mücadelede kalabalık bir taraftar grubu destekleyecek.