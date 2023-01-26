Messi olacaktı formayı unuttu!

Galatasaray’ın büyük umutlarla 6 milyon Euro’ya transfer ettiği Yusuf Demir’in aklı, yarım sezon oynadığı Barcelona’da kaldı
Galatasaray, sezon başında 6 milyon Euro bonservis ödeyerek Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Büyük umutlarla gelen ve 'Messi' benzetmeleri yapılan genç yetenek, hocası Okan Buruk'un gözüne giremedi. Lig ve kupada toplam 6maçta oynayan 19 yaşındakifutbolcu, henüz kendisinigösteremedi. Geçen sezonun ilk yarısını Barcelona'da kiralık geçiren Yusuf Demir'in, Katalan devinden ayrıldıktan sonra mental çöküş yaşadığı ortaya çıktı.
KİRALIK GİTMİYOR
Barcelona'ya transferi FFP'ye takılan 2003 doğumlu yıldız adayı, kariyerini değiştiren bu durumdan olumsuz etkilendi. AvusturyaMilli Takımı'nı seçtiğiiçin Galatasaray'da yabancıstatüsünde sayılan Yusuf,Ümraniyespor'un kiralıkteklifini kabul etmedi.