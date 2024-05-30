Milenyum aslanı

24. lig zaferini de ilan eden G.Saray, özellikle milenyum çağı olarak gösterilen 2000 yılından sonra müthiş bir performans gösterdi. Cimbom, son 25 sezonun 11'inde ligi zirvede bitirirken F.Bahçe ve Beşiktaş'ın toplamı kadar şampiyon oldu. Bu süreçte F.Bahçe 6, Beşiktaş 5, Bursaspor, Trabzonspor ve Başakşehir ise 1'er kez ipi göğüsledi. Aslan, son 25 yılda 27 kupa kazandı. Sarı-kırmızılı ekip 11 lig, 6 Türkiye Kupası, 7 Türkiye Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 de TSYD Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.