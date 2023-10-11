Milli maç arasında stoperi kalmadı!

Sezona savunma göbeğinde Victor Nelsson- Abdülkerim Bardakcı ikilisiyle başlayan Galatasaray'da yeni transfer Davinson Sanchez kısa sürede stoperde birinciAbdülkerim ve Kaan, A Milli Takım'a çağrılırken Nelsson Danimarka, Sanchez de Kolombiya'nın yolunu tuttu.mağazacılık ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cemal Özgörkey, sorumlu olduğu bu görevi bıraktığını açıkladı.ve buna anlam veremediklerini belirten Özgörkey,, istifa dilekçesine şöyle yazdı: "Dursun Özbek'in, yönetim kurulumuza kendisini ataması üzerine, içinde bulunduğumuz sevgi ve barış iklimi gereği, kendisini desteklemek ve yolunu açmak üzere görevlerimizden istifa etme kararı almış bulunuyoruz." Sarıkırmızılılarda geçtiğimiz günlerde de yönetici Levent Yaz istifa etmişti.