Milli maç arasında stoperi kalmadı!

Sezona savunma göbeğinde Victor Nelsson- Abdülkerim Bardakcı ikilisiyle başlayan Galatasaray'da yeni transfer Davinson Sanchez kısa sürede stoperde birinci tercih halinegeldi. Kaan Ayhanda İstanbulspor veAnkaragücü maçlarındabu bölgede görevyaptı. Abdülkerim ve Kaan, A Milli Takım'a çağrılırken Nelsson Danimarka, Sanchez de Kolombiya'nın yolunu tuttu. Teknik direktörOkan Buruk, milliarada idmanlarda altyapıdangençleri stoperdedeneyecek.
Başkan yardımcısı Özgörkey istifa etti
Galatasaray'ın mağazacılık ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cemal Özgörkey, sorumlu olduğu bu görevi bıraktığını açıkladı. Forma sponsorluğu içinsürdürülen görüşmelerdekendilerinin tamamendışarıda bırakıldığını ve buna anlam veremediklerini belirten Özgörkey, G.Saray'daki başkanyardımcılığını görevve sorumluluklarınadevam edeceğini vurgularken, istifa dilekçesine şöyle yazdı: "Dursun Özbek'in, yönetim kurulumuza kendisini ataması üzerine, içinde bulunduğumuz sevgi ve barış iklimi gereği, kendisini desteklemek ve yolunu açmak üzere görevlerimizden istifa etme kararı almış bulunuyoruz." Sarıkırmızılılarda geçtiğimiz günlerde de yönetici Levent Yaz istifa etmişti.