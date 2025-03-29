Morata’ya özel hücum taktiği

Beşiktaş derbisini şampiyonluğun en önemli virajlarından birisi olarak gören Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarını kazanan takımda değişiklik yapmayı düşünmüyor. 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyecek sarı-kırmızılılar, alıştığı hücum futbolu ağırlıklı düzenle mücadele edecek. Cimbom'da son dönemde adeta takımı tek başına sırtlayan Victor Osimhen'e ekstra önlem alınacağını tahmin eden Okan Buruk, taktik çalışmalarda Morata'ya özel hücum setleri hazırladı. Brezilyalı yıldız Sara'ya da duran topları kullanma görevi verildi.



SALLAİ KADRODA YOK

Galatasaray'da ağrıları bulunan Roland Sallai, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Dün yapılan son antrenmanda yer almayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, sakatlığı nedeniyle ülkesi Macaristan'ın UEFA Uluslar Ligi play-off'unda A Milli Futbol Takımımız ile oynadığı maçlarda da görev almamıştı. Sarı-kırmızılılarda bu sezon 24 maçta süre bulan Sallai, 3 kez gol sevinci yaşadı.



TEK İDMANLA FORMA ONDA!

Kolombiya Milli Takımı'nın Brezilya ile oynadığı maçta beyin sansıntısı geçiren Davinson Sanchez'den güzel haber geldi. Önceki gece İstanbul'a gelen ve MR'ı çekilen 28 yaşındaki savunmacının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sadece 1 kez idmana çıkma fırsatı bulan Sanchez'in ilk 11'de yer alacağı belirtildi.