‘Mourinho Bolt gibi koşmalı’

1995-96 sezonunda G.Saray'ı çalıştıran İskoç efsanesi Greame Souness, o dönem yaşadığı olayları paylaşırken Jose Mourinho'ya da uyarılarda bulundu. F.Bahçe Stadı'nın ortasına diktiği bayrak sonrasında 'Ulubatlı' lakabını alan Souness, F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho için "Yaptıkları maskaralık" dedi ve şöyle devam etti: "Mourinho'ya Türk futbolunun çalkantılı sularında yol alabilmesi için birkaç tavsiyem var. İstanbul'daki büyük kulüpleri çalıştıracaksanız, benzersiz baskılar nedeniyle camiaya liderlik etmelisiniz."

TÜRKİYE'DEKİ DURUMU TAM DA BU

"Mourinho'nun maskaralıkları söz konusu olduğunda gülsem mi ağlasam mı! Türkiye'deki durumu tam da bu, ancak onu özlüyorum. Premier Lig'in kaybı... Jose'ye, G.Saray stadına dikmesi içi bayrak uzatılırsa aklında bulundurması gereken bir şey var; koşu ayakkabılarını giydiğinden, çıkışları bildiğinden ve en iyi Usain Bolt taklidini yaptığından emin olsun."