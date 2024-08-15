Mourinho büyük takımlarda böyle konuşmazdı

Fenerbahçe salı gecesi Lille'e elendikten sonra güldüğü fotoğrafı paylaşan Mauro İcardi, Galatasaray'ın dünkü antrenmanı öncesinde basının karşısına çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun,şeklindeki sözlerini de yorumlayan Arjantinli golcü şöyle konuştu:gibi büyük bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu üzerinde konuşuyor olması enteresan. Büyük takımlardayken böyle bir şey yapmazdı diye tahmin ediyorum.Galatasaray buranın en büyüğü tabii ki de.senedir saha dışında birçok şey yapıldı bize karşı.Herkese karşı mücadele ettik. Rakibi de rahatsız ediyor olabilir bu tarz şeyler.sezonun bu kadar başındayken böyle söylemleri başlatmanın çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Biz her zamanki gibi futbola odaklanmaya devam edeceğiz. İki senenin ödülünü sahaya odaklanarak aldık.gözümde kilo bir faktör değil. Takım için mücadele etmeye çalıştım. Beşiktaş maçında yaşadığım sakatlıktan sonra biraz antrenmanlardan alıkoyuldum diyebilirim.Dries de en çok asist yapan oyuncu oldu. 50 maçta 55 gol attık, rekorlar kırdık. Birçok şeyi başardık. 6 ay antrenmansız bir şekilde gol kralı oldum.Lider bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Mauro İcardi,dedi.