Mourinho büyük takımlarda böyle konuşmazdı

Fenerbahçe salı gecesi Lille'e elendikten sonra güldüğü fotoğrafı paylaşan Mauro İcardi, Galatasaray'ın dünkü antrenmanı öncesinde basının karşısına çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, "Okan Buruk, sahaya 4 metre girmesine rağmen kart görmüyor ama ben kart görmeden 1 metre bile giremiyorum sahaya"
şeklindeki sözlerini de yorumlayan Arjantinli golcü şöyle konuştu:
MOURINHO
gibi büyük bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu üzerinde konuşuyor olması enteresan. Büyük takımlardayken böyle bir şey yapmazdı diye tahmin ediyorum. Yaptığını da hatırlamıyorum.
Galatasaray buranın en büyüğü tabii ki de. Her zaman Galatasaray'a karşı konuşacak insanlar olacaktır.
İKİ SENEDİR HERKESE KARŞI MÜCADELE ETTİK
İKİ
senedir saha dışında birçok şey yapıldı bize karşı. Biz her zaman sahaya odaklandık. Sahaya odaklanmanın sonucunda da iki sene üst üste şampiyon olduk.
Herkese karşı mücadele ettik. Rakibi de rahatsız ediyor olabilir bu tarz şeyler.
DAHA
sezonun bu kadar başındayken böyle söylemleri başlatmanın çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Biz her zamanki gibi futbola odaklanmaya devam edeceğiz. İki senenin ödülünü sahaya odaklanarak aldık. Tekrar sahaya odaklanıp ödülü toplamayı bekleyeceğiz.
6 AY İDMANSIZ ŞEKİLDE LİGDE GOL KRALI OLDUM
BENİM
gözümde kilo bir faktör değil. Takım için mücadele etmeye çalıştım. Beşiktaş maçında yaşadığım sakatlıktan sonra biraz antrenmanlardan alıkoyuldum diyebilirim. Sosyal medyada böyle şeyler çarpıtılıyor ama söylenene göre ben formda olmadığım zaman bile gol kralı oldum.
Dries de en çok asist yapan oyuncu oldu. 50 maçta 55 gol attık, rekorlar kırdık. Birçok şeyi başardık. 6 ay antrenmansız bir şekilde gol kralı oldum.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYORUM
Lider bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Mauro İcardi, "Kısa sürede Türkiye'yi temsil eden bir insan haline geldim. İnsanların sevgisi, Galatasaray'ı ve beni takip ediyorlar. Gollerimle onları mutlu edebiliyor olmak, onların yüzünü güldürebiliyor olmak benim için çok büyük bir gurur meselesi"
dedi.