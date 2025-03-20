Mourinho ile konuşamam!

Galatasaray'ın devre arasında kadrosunakattığı Alvaro Morata,İspanya'da özel birröportaj verdi ve şunları söyledi:uzun süre kalmak isterimama onların da bunu istemesilazım. Galatasaray'daçok mutluyum. Bana çok iyive şefkatli davranıyorlar.kazanma şansımız var. Bu daformaya bir yıldız daha eklemekanlamına geliyor. Döndüğümüzdekupada Fenerbahçevar ve umarım onlarıyeneriz ve iki gol atabilirim.çokbüyük bir saygım ve sevgimvar çünkü bana ilkdefa oynama fırsatı vermişti.Ama belki de konuşmakiçin Türkiye'den ayrılmamızıbeklememiz gerekecek.ileFenerbahçe arasındakirekabet, Real Madrid-Atletico Madrid-Barcelonarekabetindençok dahaateşli ve büyük.Böylesini hiçgörmedim.Sahamızdaoynadığımızmaça yabancıhakemgeldi. Stadyumda30bin üzerindepolis vardı.