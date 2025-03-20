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Giriş Tarihi: 20.3.2025

Mourinho ile konuşamam!

Mourinho ile konuşamam!
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Alvaro Morata, İspanya'da özel bir röportaj verdi ve şunları söyledi:
GALATASARAY'DA uzun süre kalmak isterim ama onların da bunu istemesi lazım. Galatasaray'da çok mutluyum. Bana çok iyi ve şefkatli davranıyorlar.
25. ŞAMPİYONLUĞU kazanma şansımız var. Bu da formaya bir yıldız daha eklemek anlamına geliyor. Döndüğümüzde kupada Fenerbahçe var ve umarım onları yeneriz ve iki gol atabilirim.
MOURINHO'YA çok büyük bir saygım ve sevgim var çünkü bana ilk defa oynama fırsatı vermişti. Ama belki de konuşmak için Türkiye'den ayrılmamızı beklememiz gerekecek.
GALATASARAY ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, Real Madrid- Atletico Madrid-Barcelona rekabetinden çok daha ateşli ve büyük. Böylesini hiç görmedim. Sahamızda oynadığımız maça yabancı hakem geldi. Stadyumda 30 bin üzerinde polis vardı.

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Mourinho ile konuşamam!
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