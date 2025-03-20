Mourinho ile konuşamam!

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna
kattığı Alvaro Morata,
İspanya'da özel bir
röportaj verdi ve şunları söyledi:
GALATASARAY'DA
uzun süre kalmak isterim
ama onların da bunu istemesi
lazım. Galatasaray'da
çok mutluyum. Bana çok iyi
ve şefkatli davranıyorlar.
25. ŞAMPİYONLUĞU
kazanma şansımız var. Bu da
formaya bir yıldız daha eklemek
anlamına geliyor. Döndüğümüzde
kupada Fenerbahçe
var ve umarım onları
yeneriz ve iki gol atabilirim.
MOURINHO'YA
çok
büyük bir saygım ve sevgim
var çünkü bana ilk
defa oynama fırsatı vermişti.
Ama belki de konuşmak
için Türkiye'den ayrılmamızı
beklememiz gerekecek.
GALATASARAY
ile
Fenerbahçe arasındaki
rekabet, Real Madrid-
Atletico Madrid-Barcelona
rekabetinden
çok daha
ateşli ve büyük.
Böylesini hiç
görmedim.
Sahamızda
oynadığımız
maça yabancı
hakem
geldi. Stadyumda
30
bin üzerinde
polis vardı.