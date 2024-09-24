Mourinho önce takımına baksın!

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Kadıköy zaferinin ardından Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hatipoğlu, "Fenerbahçe- Galatasaray derbileri dünyanın çok ilgisini çeken, milyonlarca insanın, tüm futbol dünyasının takip ettiği bir derbi. İşin içinde Mourinho olunca yabancı basının daha çok ilgisini çekti.
Biliyorsunuz son Roma macerasından sonra ciddi eleştiriler aldı. Aslında Roma'daki serüvenini bir benzerini Türkiye'de yaşıyor. Rakibe, hakemlere her türlü eleştirilerini yöneltirken bence kendi takımıyla ilgili detayları kaçırıyor"
ifadelerini kullandı.
YİNE AYNI FORMA!
Fenerbahçe
derbisinde yedek soyunan İcardi, karşılaşma sonrası Kadıköy'deki sevinçlere Ali Koç yazan 9 numaralı formasıyla damga vurdu. Kulübün YouTube kanalında yayınlanan görüntülerde bu sevinç ortaya çıktı. Arjantinli golcü şampiyonluk kutlamalarında da aynı formayla poz vermişti.