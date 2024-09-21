Mourinho özel biri ama G.Saray daha güçlü

Sarı-kırmızılı forma ile 3 şampiyonluk kupası kaldıran, Avrupa'da başarıdan başarıya koşan ve 154 maçta sahaya çıkan Felipe Melo,derbi özel konuğu oldu.diyen Brezilyalı oyuncu, Jose Mourinho'nun ilk derbisi olmasının da altını şöyle çizdi: "Mourinho büyük teknik direktör, ona özel koç denmesi tabi ki tesadüf değil. Onunla birkaç kez yüzleşme fırsatım oldu. Bazılarını kazandım, bazılarını kazanamadım ama o harika bir teknik direktör.Ben fanatik bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'a, taraftarına tutkum var, kulübü seviyorum, hiçbir Galatasaray maçında özellikle bir derbide kazanamaz deme ihtimalim yok."GALATASARAY deyince aklımıza hep takımın uluslararası büyük yıldızları gelir.Ama bence büyük bir yıldız daha var. O da Barış Alper Yılmaz.İnanılmaz bir fizik gücü var. Ona hayranım."OSIMHEN"TORREIRA çok çalışan, takıma yardımcı olan, adeta bir atom karınca...Torreira'nın kalitesi var, bende de vardı."Galatasaray'ı hayatımın her günü özlüyorum. Dürüst olmak gerekirse sadece Galatasaray değil, Türk halkı, İstanbul. Türkiye'ye en son geldiğimde Kapadokya ile tanışma fırsatım oldu. Türk kardeşlerimin nezaketi hayatımın her günü özlediğim bir şeydir. En kısa sürede Türkiye'ye dönüp Türkiye'de çalışma hayalim var."SÜPER Lig'de sezonun ilk derbisi için nefesler tutulurken, 50 bin taraftarın dolduracağı Ülker Stadı'nda futbol ziyafeti yaşanacak. SABAH Spor, ezeli rekabette 2024 sezonunun ilk sınavını tüm detayları ile sayfalarına taşıyacak. Dev yazar kadrosu, deneyimli yazı işleri ekibi, gündem belirleyen muhabirleri, özel karelerin Türk basınındaki adresi foto muhabir kadrosu ile tüm detaylar yine yarın ve tüm hafta bu sayfalarda olacak.