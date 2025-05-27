Mourinho’yu dikkate almıyorum!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mourinho ile sezon içinde aralarında fiziksel müdahaleye kadar ilerleyen süreci yorumladı. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi, pozitif bir şeydi" derken sonrasında yaşananlar için ise şu yorumu yaptı: "Önemli bir teknik adam geliyor, 'lige ilgi artacaktır' dedik ama maalesef hep negatif kullandı bunu. Türk futbolunu, ülkeyi kötüledi, olumsuzluk üzerinden gitti. Onun buraya gelmesi Türk futbolu için kazanç olmaktan çok kendi imajını zedelemeye çalışan birinin ekstra çabası gibi oldu. Saygı duyuyorum, herkesin bir tarzı var. Bunlar ilk defa Türkiye'de yaşanmıyor. İtalya, İspanya ve İngiltere'de de yaşandı. Rahat hareket ettik, çok dikkate almadık. Sadece bu senenin kazananı herkesin gözünde Galatasaray. Bunun dışında saha dışına götürdüğünüz her şey sizi komik duruma düşürecektir."



AVRUPA'DA G.SARAY GİBİSİ AZ

"Galatasaray bu kadar iyi giderken aklımdan 'Burada bırakayım, en yüksekte bırakayım, gideyim Avrupa'da çalışayım' geçmiyor. Avrupa'da Galatasaray seviyesinde çok takım yok. İtalya'da kaç takım Galatasaray seviyesinde? Premier Lig farklı tabi. Diğer ülkelerde? Burada yaşadıklarımı duygusal olarak hiçbir yerde bulamam, bulamayacağım da..."



OSİMHEN'İ İKNA İÇİN ÇOK ŞEY VAR

"Osimhen ile ilk konuştuğumuzda ona 'Gerçekten geliyor musun?' demiştim. Adı geldiği anda, kendi kafamda 'Sistemi değiştiririm, ikili oynatırım' dedim. Şimdi de onu almak bizim için değerli. Önemli teklifler var. Buradaki enerjisini gördükten sonra, hem kendisi hem ailesi, bence Osimhen'i Galatasaray'da oynamaya ikna edecek çok şey var. Top Osimhen'de."



İKİSİNİN YERİ DOLDURULMALI

"MUSLERA ve Mertens çok önemli karakterler. Yeni transferlerle yerlerini doldurmamız gerek. Günay'ı ikinci kaleci olarak görmüyorum. Kimi alsak yarışta olacak. Nelsson burada oynamadığı için mutsuzdu, mutsuzluğunu dışarıya çok yansıtıyordu. Roma'ya gitti, orada da oynayamadı."