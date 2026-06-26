Muani’yi ister misiniz?

İcardi'den olumlu bir cevap alamayan ve Osimhen'in yanına bir forvet arayışında olan Galatasaray'a Fransa'dan golcü önerisi geldi. Tottenham'da kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Paris Saint-Germain'e dönen Kolo Muani'nin menajeri sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldı. Daha önce Roma'nın ilgilendiği 27 yaşındaki Fransız santrfor için yapılan görüşmelerde İtalyan ekibiyle sorunların çözülemediği aktarıldı.

9 GOLLÜK KATKI YAPTI

Olası transferindeki mali detaylar da belli oldu. Muani, yıllık 10 milyon Euro maaş isterken, bonservis pazarlıklarının ise 20 milyon Euro'dan başlayacağı kaydedildi. Kiralık geçirdiği Tottenham'da geçtiğimiz sezon 41 maça çıkan 1.87'lik yıldız, 5 gol-4 asistle oynadı.



Muani, kariyerinde Tottenham, Paris Saint Germain, Juventus, Eintracht Frankfurt, Nantes, Bologna ve Torcy takımlarında oynadı.