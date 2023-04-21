Müjde! İcardi 3 yıllık imzalıyor

G.Saray taraftarı bir yandan heyecanla şampiyonluğu beklerken diğer taraftan ise Mauro İcardi'nin durumunu merak ediyor. Bu sezon attığı 13 golle takımını şampiyonluğa koşturan Arjantinli oyuncu için Fransız basınından, sarı-kırmızılı camiaya heyecan verecek bir iddia ortaya atıldı.Bonservisini elinde bulunduran PSG ile 1 yıl daha kontratı bulunan Tangocu ve Fransız kulübü yollarını ayırmak istiyor.Yıldız oyuncu için sarı-kırmızılılar 10 milyon Euro önerecek. Ancak yönetimin daha da önemli gördüğü nokta; futbolcuyu ikna edebilmek. İcardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara ile de görüşüldüğü iddia edilirken oyuncu ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı Fransızlar tarafından duyuruldu.Süper Lig'de geride kalan 28 müsabakada 64 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'nin ardından (69) ligin en iyisi durumunda.Alanya'da adalesinde ağrı hisseden İcardi devrede oyundan alınmıştı. Yerine giren Barış Alper Yılmaz, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Arjantinli forvetin Karagümrük maçına yetişmesi bekleniyor. İcardi'de bir sorun olursa Gomis forvette görev yapacak.Galatasaray'da son dönemin en formda oyuncusu olarak Milot Rashica dikkat çekiyor. Buruk'un bankosu Rashica'yı takımda tutmak için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti ve Norwich'le görüşmeler başladı. Premier Lig'e çıkmaya çalışan İngiliz ekibi, Kosovalı yıldızın bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi. Bu rakamı yüksek bulan G.Saray cephesi ise indirim bekliyor.