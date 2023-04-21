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Giriş Tarihi: 21.4.2023

Müjde! İcardi 3 yıllık imzalıyor

ÇAĞDAŞ HALICI
Müjde! İcardi 3 yıllık imzalıyor

Fransız medyasına göre yönetim, PSG’den önce oyuncu ile her konuda anlaştı

G.Saray taraftarı bir yandan heyecanla şampiyonluğu beklerken diğer taraftan ise Mauro İcardi'nin durumunu merak ediyor. Bu sezon attığı 13 golle takımını şampiyonluğa koşturan Arjantinli oyuncu için Fransız basınından, sarı-kırmızılı camiaya heyecan verecek bir iddia ortaya atıldı. RMC'nin haberine göre G.Saray, Mauro İcardi ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Bonservisini elinde bulunduran PSG ile 1 yıl daha kontratı bulunan Tangocu ve Fransız kulübü yollarını ayırmak istiyor.

SAVUNMAYA D'AMBROSİO TAKVİYESİ
Yıldız oyuncu için sarı-kırmızılılar 10 milyon Euro önerecek. Ancak yönetimin daha da önemli gördüğü nokta; futbolcuyu ikna edebilmek. İcardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara ile de görüşüldüğü iddia edilirken oyuncu ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı Fransızlar tarafından duyuruldu. Öte yandan İtalyan medyası ise Inter ile kontratı bitecek olan Danilo D'Ambrosio ile G.Saray'ın görüştüğünü duyurdu. Stoper ve sağ bek olarak oynayan 34 yaşındaki tecrübeli isim bu sezon 17 maçta 602 dakika süre aldı.

17 SEZONUN EN İYİSİ
Süper Lig'de geride kalan 28 müsabakada 64 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'nin ardından (69) ligin en iyisi durumunda. Maç başına 2.28'lik gol ortalaması yakalayan Aslan, ligin 28. maçları baz alındığında son 17 sezonun en iyi dönemini yaşıyor.

B PLANI GOMİS
Alanya'da adalesinde ağrı hisseden İcardi devrede oyundan alınmıştı. Yerine giren Barış Alper Yılmaz, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Arjantinli forvetin Karagümrük maçına yetişmesi bekleniyor. İcardi'de bir sorun olursa Gomis forvette görev yapacak.

RASHICA 10 MİLYON EURO!
Galatasaray'da son dönemin en formda oyuncusu olarak Milot Rashica dikkat çekiyor. Buruk'un bankosu Rashica'yı takımda tutmak için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti ve Norwich'le görüşmeler başladı. Premier Lig'e çıkmaya çalışan İngiliz ekibi, Kosovalı yıldızın bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi. Bu rakamı yüksek bulan G.Saray cephesi ise indirim bekliyor.

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Müjde! İcardi 3 yıllık imzalıyor
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