Mükemmel bir senaryo!

Berkan'ın attığı golden sonra havalara uçan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, defansta önemli hatalar yaptıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Karagümrük'te Markao'ya çok rahat bir maç oynattık.3 puanı almak önemliydi. Artık önümüzdeki hafta şampiyonluk maçına çıkacağız. Bize sezon başındadeseler,karşılığını verirdim. Beraberlik bize yetse de kazanmak istiyoruz." dedi.Bir asist bir de golle oynayan Barış Alper Yılmaz hakkında da konuşan Buruk, "Oyun içinde ne kadar bire biri yakalarsa, savunma arkasına koşu yaparsa gücünü gösteriyor.Ayrıca taraftarımıza da özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Bizi yalnız bırakmadılar ve sonuna kadar coşkuyla destek verdiler. İnşallah şampiyon olarak onları mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.GALATASARAY'DA maçın 39. dakikasında darbe alan Victor Nelsson'un başında açılma meydana geldi. Acı içinde yerde kalan Danimarkalı stopere sağlık heyeti hemen müdahale etti. Uzun süre tedavisi süren tecrübeli oyuncuya doktor Yener İnce, "Seni riske atmayalım. Kenara değişiklik işareti yapacağım" dedi. Ancak "Oynamak istiyorum. Sahada kalacağım" karşılığını veren Nelsson, kafasına yapılan bandajla maça devam etti.Okan Buruk yönetiminde güçlü bir seri yakalayan Cimbom, deplasmanda Fatih Terim'in rekorunu kırmaya doğru ilerliyor. Aslan, ligde dış sahadaki son 8 maçını da kaybetmedi. G.Saray'ın ligdeki en uzun deplasman serisi Kasım 2002-Mayıs 2003 arasında Fatih Terim yönetimindeki 9 maçlık süreçti.bin kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk Galatasaray taraftarına 24 bin kişilik yer ayrıldı. Deplasman tribününü tamamen dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, ev sahibi bölümden de protokol yanından bilet alarak Galatasaray'ı destekledi. Tribünde 30 bini aşkın kişi, Olimpiyat'ta RAMS Park atmosferi yaşattı. Galatasaraylı oyuncular ısınmaya çıktıkları andan itibaren taraftarın büyük coşkusuyla karşılaştı ve sarı-kırmızıya boyanan tribünler şampiyonluk tezahüratları yaptı.TRIBÜNLER, Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı İsrail'e tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünde üstünde "Filistin'de insanlık ölüyor", "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor", "Susmak katliamı desteklemektir" ifadelerinin bulunduğu pankartlar açtı.