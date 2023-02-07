Muslera 1 ay yok

Trabzonspor karşılaşmasında kurtardığı frikikte aldığı darbeyle sakatlanan Fernando Muslera'nın maçı acı içinde yarıda bırakması, Galatasaray camiasını şoka uğratmıştı. Dün hastanedeyapılan detaylı tetkiklerdeUruguaylı kalecininsağ ayak sırtı kemiklerindenbirinde darbeye bağlıkanama ve kısmi çökmetespit edildi. Tedavisine hemen başlanan tecrübeli file bekçisinin yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. 36 yaşındakikalecinin, iyileşmesürecine göre mart ayındayapılacak karşılaşmalarayetişme ihtimalivar. Bu sezon Süper Lig'desarı-kırmızılıların kalesini21 maçta koruyan tecrübelifile bekçisi, sadece 16gol yerken 9 karşılaşmadarakiplerinegeçit vermedi.
OKAN KOCUK'A TAM DESTEK
Teknik direktör Okan Buruk, kaleci transferi düşünmüyor ve Muslera dönene kadar Okan Kocuk'la devam edecek. Okan'ın kaleyi devralmasıyla +3 yerli kuralında Buruk'un eli rahatlayacak ve Rashica'ya 11'de yer açılacak. Profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki genç eldiven Jankat Yılmaz ise kiralık gönderilemeyecek ve kulübede oturacak.
ASLAN'DAN İKİ GÜNLÜK MOLA
YOĞUN maç trafiğinde lig ve kupada kayıpsız giden Galatasaray'da Trabzonspor galibiyetinin ödülü iki gün izin oldu. Teknik direktör Okan Buruk,sarı-kırmızılı oyunculara dinlenmeleriiçin iki gün izin verirken,Gaziantep FK karşılaşmasınınhazırlıkları yarınakşam Florya'da başlayacak.