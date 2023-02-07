Muslera 1 ay yok

Trabzonspor karşılaşmasında kurtardığı frikikte aldığı darbeyle sakatlanan Fernando Muslera'nın maçı acı içinde yarıda bırakması, Galatasaray camiasını şoka uğratmıştı.Tedavisine hemen başlanan tecrübeli file bekçisinin yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.Teknik direktör Okan Buruk, kaleci transferi düşünmüyor ve Muslera dönene kadar Okan Kocuk'la devam edecek. Okan'ın kaleyi devralmasıyla +3 yerli kuralında Buruk'un eli rahatlayacak ve Rashica'ya 11'de yer açılacak. Profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki genç eldiven Jankat Yılmaz ise kiralık gönderilemeyecek ve kulübede oturacak.YOĞUN maç trafiğinde lig ve kupada kayıpsız giden Galatasaray'da Trabzonspor galibiyetinin ödülü iki gün izin oldu.